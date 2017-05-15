結褵22年最放心不下 豬哥亮第4任妻子陪伴遺體旁

豬哥亮不敵癌魔，今天凌晨不幸病逝，，=目前由第4任老婆葉瑞美在陪伴他的大體，兒女則在旁助念。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕豬哥亮不敵癌魔，今天凌晨不幸病逝，早上遺體已送至板橋的「龍華會館」，目前由第4任老婆葉瑞美在陪伴他的大體，兒女則在旁助念，豬哥亮生前篤信板橋鎮發宮羅府千歲，告別式也將由鎮發宮現任主委周勝考議員主辦。

葉瑞美與豬哥亮結褵22年，為他生了小兒子謝佑穎，豬哥亮跑路時，葉瑞美不離不棄，在黃昏市場擺攤，養活一家老小，因此豬哥亮生前最牽掛的就是他們母子倆，拖著病體拍電影，只為攢安家費，只可惜也因此延誤了治療，傳奇一生就此落幕。