豬哥亮逝世 高凌風之子：又失去一個爸
2017/05/15 11:45
高凌風逝世時，豬哥亮曾對寶弟（右）說：「我就是你第二個爸爸」。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕豬哥亮長年飽受大腸癌所擾，今凌晨5點過世，享年70歲。已故藝人高凌風的兒子「寶弟」葛兆恩難過表示：「我又失去了一個父親…」回想過去與豬伯伯結識的經過，他一早還是忍不住情緒崩潰。
2009年時，豬哥亮還在「出國深造」，當時高凌風及余天積極幫助豬復出，而年紀尚小的寶弟也藉著那段日子與豬哥亮培育出好感情，就在高凌風離世後，豬甚至對他說：「我就是你第二個爸爸。」想到這邊，寶弟難過地表示，我又失去了一個父親，不過他換個角度想，豬伯伯只是先去陪爸爸了，心情就稍稍平復。
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