《復仇者聯盟》男星睡夢中離世 享壽68歲

曾演出《萬惡城市》、《復仇者聯盟》、影集《神盾局特工》等超夯作品的美國男星鮑爾斯布思，不幸在美國當地時間14日於睡夢中離世，享壽68歲。（翻攝自Comic Vine）

〔記者陳昱均／綜合報導〕今天不只台灣娛樂圈痛失秀場天王豬哥亮，西洋娛樂圈也走了一名老牌實力派演員，曾在1980年演出《蓋亞那慘案》榮獲艾美獎「電視電影類最佳男主角獎」，近年來也演出像《萬惡城市》、《復仇者聯盟》、影集《神盾局特工》等超夯作品的美國男星鮑爾斯布思（Powers Boothe），在美國當地時間14日於睡夢中離世，享壽68歲。

鮑爾斯布思（左二）曾在《復仇者聯盟》電影中演出監督過尼克福瑞與復仇者聯盟的前世界安全理事會領導人「基甸馬立克」（Gideon Malick）一角。（翻攝自NerdBastards.com）

根據《The Hollywood Reporter》報導，自70年代從影以來，大多以演出反派角色聞名的鮑爾斯布思，在美國當地時間14日早晨，於洛杉磯家中在睡夢裡辭世，死因為自然死亡，並不是因任何疾病而死，算是相當有福報；而他的所屬社也透露，家屬將會在他的故鄉德州為他舉辦一場私人追思會。演員好友鮑布里吉（Beau Bridges）獲悉這個不幸消息後，也在當天下午發推難過表示：「我帶著巨大悲傷來悼念我的朋友鮑爾斯布思，他是一個很棒的朋友、演員，也是一名好爸爸、好老公」，令人聞之鼻酸。

鮑爾斯布思從影以來演過不少反派角色，令觀眾印象都相當深刻。（翻攝自Hindustan Times）

鮑爾斯布思過去曾在《復仇者聯盟》、影集《神盾局特工》中，演出曾監督過尼克福瑞與復仇者聯盟的前世界安全理事會領導人「基甸馬立克」（Gideon Malick）一角，後來被揭露真實身份其實是九頭蛇僅存的領袖之一，原本想與好不容易帶回地球的古老異人蜂巢一起統一天下，但直到最後才發現自己造就了一個惡魔，在眾叛親離下被遭受蜂巢控制的黛西以震波粉碎身體致死，輕蔑的語氣以及身為神秘大反派運籌帷幄的氣度，都讓觀眾留下深刻印象。

鮑爾斯布思原本在《復仇者聯盟》電影裡的角色還是正義的一方，但到了影集《神盾局特工》後，真實身份竟被曝光是九頭蛇僅存的領袖之一。（翻攝自Marvel）