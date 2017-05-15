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秀場天王都無奈辭世 豬哥亮許不了有這些共通點

2017/05/15 11:21

豬哥亮今年推出的賀歲片《大釣哥》成電影遺作。（資料照，華聯提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王豬哥亮今晨因大腸癌病逝，享壽70歲。講到秀場發跡的天王，除了豬哥亮，最著名的該數一代諧星許不了，當年豬哥亮和許不了都在楊登魁於高雄創辦的藍寶石大歌廳被挖掘，也曾在以演藝圈最混亂的年代，受到黑勢力逼迫。

豬哥亮比許不了大4歲，兩人經歷類似，因此經常被拿來相比。許不了僅在演藝圈待了短短8年，演藝生涯末期因被黑道控制，經常被押著去軋戲、作秀，又遭菸毒控制，最後累出病來，過世的時候才35歲，相當唏噓。

許不了。（翻攝網路）

豬哥亮當年則是曾遭槍擊險喪命，1988年他當紅時，剛下秀便遭到槍擊，他的昔日好友賀一航曾描述，當時豬哥亮剛從藍寶石歌廳出來，有兩個人來想把他帶走，「拿著兩個東西抵著他，那豬哥亮就說『唉呀！我不要去啦！』，就一掙扎，槍枝走火這樣」。

後來豬哥亮胸口中兩槍不支倒地，兒子謝順福將他緊急送醫撿回一條命。事後行兇動機眾說紛紜，有一說是秀場問題擺不平，也有人說是賭債糾紛，但豬哥亮對此總避重就輕。

以秀場出身的兩人，都曾是台灣喜劇界的中流砥柱，相較於許不了因毒壯年喪命，因賭「出國深造」的豬哥亮更歷經大起大落，又回到演藝圈獲得生涯高峰，如今撒手人寰，又是一個傳奇的殞落。

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