（影音）遺書寫好拚宣傳 《大釣哥》成豬哥亮遺作

豬哥亮（中）前往年貨大街拜年，當時還出動國際級保鑣「護駕」。（資料照，記者王文麟攝）〔記者盧家豪／綜合報導〕豬哥亮今晨大腸癌病逝，享年70歲。年初電影《大釣哥》成為他在大銀幕上的最後身影，宣傳期間也成為他最後一次於公開活動露面。

豬哥亮為《大釣哥》付出巨大心力，從籌備開始到宣傳都親力親為，除了自己找資金拍電影，故事也由他構思3年完成，並再度合作《大囍臨門》導演黃朝亮，藍正龍、謝沛恩、吳克群、吳朋奉、楊貴媚、黃仲崑、楊烈、林可彤與林玟誼等人同台演出。

豬哥亮在《大釣哥》中暴哭，演技爆發。（華聯提供）該片今年賀歲檔期上映，3月入院前豬哥亮仍抱病跑遍宣傳，每現身鏡頭前都越見消瘦，當時電影公司就透露豬哥亮已經無法長時間工作，只能視情況出席活動。

1月時，豬哥亮前一天才錄完除夕特別節目，隔天就帶著劇組到迪化街拜年發紅包，受訪時明顯憔悴，被問到病情時，他還表示其實早在去年入院前就寫好遺書，「我老婆現在看了會傷心，所以才沒公布。」看來當時就自覺時日無多，而這也是豬哥亮最後一次現身公開活動。

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