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謝金燕曝光爸爸遺願 幫豬哥亮「換上帥帥衣服」

2017/05/15 09:54

謝金燕。（資料照，記者趙世勳攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕豬哥亮大腸癌末病逝台大醫院，享壽70歲，他的愛女謝金燕難掩激動，稍早透過經紀人球球發聲明，「父親慟於今晨安詳於睡夢中離世，通往西方極樂世界，家人隨侍在側，哥哥、姊姊與我爲父親梳洗換上帥帥的衣服。」

謝金燕談到，心存喜樂為父親助念，讓爸爸莊嚴且安詳地通往極樂世界。此外，謝金燕5月20日將在美國紐約開唱，「在陪病的過程中，父親跟我說此次慈惠堂紐約活動我能參與是非常大的福報，帶著父親的期許，我會提起最大力量如期完成演出！！母娘慈悲 ！母娘慈悲！」

謝金燕聲明全文：「父親慟於今晨安詳於睡夢中離世，通往西方極樂世界，家人隨侍在側，哥哥、姊姊與我爲父親梳洗換上帥帥的衣服，父親無病痛、無罣礙的去另個地方爲他的觀眾、影（歌）迷演出了，繼續他一派瀟灑的出國深造，請大家善言、善語、心存喜樂爲父親助唸讓爸爸莊嚴且安詳地通往極樂世界，永不再受苦，得到生命最安樂的圓滿，感恩爸爸！在陪病的過程中，父親跟我說此次慈惠堂紐約活動我能參與是非常大的福報，帶著父親的期許，我會提起最大力量如期完成演出！！母娘慈悲 ！母娘慈悲 二女兒 金燕 泣」

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