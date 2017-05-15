豬哥亮拍戲不按劇本 導演黃朝亮：天生喜劇大師

豬哥亮今凌晨病逝台大，享壽70歲。（資料照，記者王文麟攝）〔記者吳琬婷／綜合報導〕豬哥亮「出國深造」回來後，除在綜藝圈東山再起，電影界也闖出「賀歲帝」名號，有豬哥亮的電影就是票房保證，但豬哥亮拍片習慣不按牌理出牌，常常把劇本擺在一旁、脫稿演出，但效果總是出奇得好，曾和他合作過的導演黃朝亮就盛讚他「天生的喜劇大師」。

豬哥亮拍戲時也常愛把演員聚在一起說戲，曾一起合作過《大釣哥》的楊貴媚說，豬有時說著、說著，大家會疑惑「怎麼跟劇本不同」，但豬都會說「這樣比較好啦！」後來的演出效果也證明豬哥亮真的很厲害，「他其實很像好萊塢，戲到了快冷場的時候，就會把熱點炒起來。」

豬哥亮以「俗擱有力」的鮮明特色，成為台灣吸金力第一的票房巨星。導演黃朝亮曾執導豬哥亮演出的賀歲片《大囍臨門》、《大釣哥》，以及擔任《大尾鱸鰻》聯合導演，當年豬哥亮在《大囍》中悲喜交錯的演技賺人熱淚，令觀眾驚豔。

豬哥亮的電影常被說是玩同一套把戲，但黃朝亮認為，豬哥亮是「天生的喜劇大師」，他演戲或想梗，每次都不一樣，因為他有自己的強烈風格，大家才感覺差不多。黃朝亮回憶，曾有一場戲叫豬哥亮流淚，豬卻說：「吼，你要叫我流淚，不太可能啦！」結果那場戲，豬改成看向天花板說話，效果竟出奇得好。