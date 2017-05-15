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豬哥亮一世風流 4段情讓謝金燕糾結18年

2017/05/15 09:33

豬哥亮（左）與女兒謝金燕（右）關係冷凍長達18年，2人關係在豬哥亮3月病情直轉急下後才有所改善。（合成圖，記者趙世勳攝、三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕豬哥亮今早病逝台大醫院，他3年前罹患大腸癌，拖至去年才開始化療，今年3月病情直轉急下，入院後發出病危通知，和他關係冷凍長達18年的謝金燕，更立馬飛奔守在豬哥亮病榻前3天3夜，並帶19歲的兒子見外公。不過，謝金燕之所以對父親不諒解，其中原因之一為不滿他對婚姻不忠、家暴，讓身為女兒的她，只能選擇護母，和豬哥亮父女決裂。

回顧豬哥亮一生，感情世界多采多姿，共有4個女人、3段婚姻，分別育有3女2男，18歲就結婚的他，第1任老婆據傳是理髮廳小姐，2人生有1子謝順福，現為音樂製作人、作詞家及作曲家。

第2任妻子林見如生下謝青燕、謝金燕姊妹，她與豬哥亮在謝金燕11歲時離婚後便很少見面，幾乎不相往來，直到謝金燕出道前期與豬哥亮父女聯手合作拍廣告、演戲，才讓她重拾父愛。但也因為豬哥亮欠債跑路時，拋下林見如與女兒，只帶著第4任老婆葉瑞美走，留下謝金燕母女得獨自面對法院、傳票及債主，從此她們不再與豬哥亮往來，直到2016年謝金燕在演唱會上播放影片，揭發2人心結由來，父女恩怨吵了好多年，最後才終於在豬哥亮重病住院期間破冰。

謝金燕為了母親與豬哥亮父女決裂。（翻攝畫面，記者陳逸寬攝）豬哥亮先前親曝謝金燕的手寫家書，讓父女關係一度更加惡化。（記者曾德蓉攝）

三女兒謝金晶目前也在演藝圈發展，是豬哥亮和為紅粉知己郭憶蘭所生，但2人並未結婚，傳言2人是在舞廳認識；而豬哥亮的現任老婆是葉瑞美，當年她到秀場去打工，豬哥亮一看到她便一見鍾情，直接問：「我離過婚，你喜不喜歡我？」當時還先派兒子謝順福、謝金燕和葉瑞美混熟，才出手展開追求攻勢，最後豬哥亮娶葉瑞美為妻，2人也走了20多年，豬哥亮復出時曾公開淚謝第4任老婆跟他一起度過10年「出國深造」的日子，感性說：「來世還要再娶妳。」不料卻被葉瑞美狠狠打槍：「不要，你太花了！」

豬哥亮（前）提攜三女兒謝金晶（後）在演藝圈發展。（記者胡舜翔攝）

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