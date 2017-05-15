醫師1年保證期失效 豬哥亮為家人撐到最後

豬哥亮今晨約5點於台大醫院過世後，大體送往板橋龍華會館。（記者王文麟攝）〔記者吳志偉／台北報導〕豬哥亮今早病逝台大醫院，享壽70歲。去年9月豬哥亮因大腸癌接受開刀治療，住院41天，經過2次化療後，他術後召開記者會，當時主治醫師、台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅為他的生命開出1年保證期，想不到術後僅約6個月便病情急轉直下。

豬哥亮2014年5月宣告罹患大腸癌二期，卻沒有開刀立即治療，反而轉往宗教神明追求心安，加上他為了幫助當時才剛進演藝圈的女兒謝金晶出唱片和自身拍電影事宜，因而延宕病情，沒想到這麼一拖就是2年多，期間並未接受治療，導致大腸癌進入末期。

去年9月豬哥亮身體不適緊急入住台大醫院開刀治療，體重也爆瘦近15公斤，雖然大腸癌手術相當成功，不過也被醫生警告「壽命只剩下4個月」，因不想裝人工肛門用尿袋，醫生還幫他改裝人工造口，豬哥亮也感嘆自己當時應當相信西醫，立即住院治療，而不是病情惡化後才開刀。

豬哥亮（華視提供）手術後，豬哥亮接受後續化療過程，治療病期期間，也上節目分享抗癌歷程，他曾坦言「內心其實很怨恨」，因為在2009年復出螢光幕第1年就罹患糖尿病，第2年眼睛開刀，第3年又罹患大腸癌，並且透露前幾次化療時體力不夠，過程相當辛苦，現在都是靠著「意志力」支撐，但只要看著親人、兒女就會想著要活下去，堅強的鬥志令人不捨。

今年1月豬哥亮宣傳電影《大釣哥》時，自爆在做第5次化療時，順道電燒掉自己體內的6顆腫瘤，不過他另有糖尿病跟敗血症，體內的癌細胞也已從大腸轉至肝跟肺，當時他重拾主持棒錄製除夕特別節目，還笑說壞東西都沒了，也有好好吃藥控制，除了請大家放心，更開玩笑說自己的生命力很強，同時也透露若有機會想再到電視台開節目，「先養身體，再看誰要找我，我就拚了，這次拚下去就是最後一次了！」只可惜夢難圓，3月他原本預計做第6次化療，但因身體過於虛弱，已無法承受化療，再度送進台大醫院接受治療，期間一度傳出病危，最後因癌末引起的肝衰竭，在睡夢中辭世。