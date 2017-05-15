豬哥亮創賀歲神話卻無緣金馬 「觀眾喜歡最重要」
2017/05/15 08:49
《大釣哥》今年賀歲檔拿下國片冠軍，是豬哥亮堅持拖著病體也要完成的電影。（資料照，華聯提供）
〔記者許世穎／綜合報導〕綜藝天王豬哥亮今晨大腸癌病逝，享壽70歲。豬哥亮的「賀歲帝」神話近年來才開始發威，但早在80年代，「豬氏幽默」就已登上大銀幕，當時他以演出喜劇台片為主，如朱延平執導的《大頭兵出擊》、以簽賭為題材的《你槓龜我發財》等片；90年代則兩度在已故製作人楊登魁出品的電影中客串，在《新少林五組》中與李連杰同台飆戲，另一部《少爺當大兵》還和女兒謝金燕一起演出，雖未有對手戲，卻也是2人唯一共演的電影。
《少爺當大兵》成了豬哥亮與謝金燕唯一共演作品。（翻攝自豆瓣網）
之後豬哥亮「出國深造」，重返藝界後，除在綜藝圈東山再起，電影界也闖出「賀歲帝」名號，有豬哥亮的電影就是票房保證，但「豬式幽默」總被批低俗，從沒獲金馬獎肯定，讓不少影人替他抱不平。
曾和他合作《雞排英雄》、《大稻埕》的導演葉天倫認為：「他是能悲能喜的演員，卻從未被肯定」，嘆台灣電影圈欠豬哥亮一個公道。
導演黃朝亮曾執導豬哥亮演出的賀歲片《大囍臨門》、《大釣哥》，以及擔任《大尾鱸鰻》聯合導演。當年豬哥亮在《大囍》中悲喜交錯的演技賺人熱淚，依舊未獲金馬青睞，黃朝亮也曾疑惑說：「豬大哥沒有100分也有95分，我覺得他是大遺珠。」
對於從沒拿過金馬獎，豬哥亮自己倒是坦然接受，曾說：「用心把戲演好，觀眾喜歡最重要」，而他也以極出色的票房，證明自己在電影界的貢獻。
他人生最後一部作品《大釣哥》，最後票房開出6300萬，雖是他個人賀歲檔中最低票房，但仍居台片之冠，守住「賀歲帝」不敗封號。與他合作多年的導演朱延平曾說：「豬大哥是台灣國寶，大家應好好珍惜」，無奈豬式幽默終究成為絕響。
相關新聞
- 本想提豬哥亮拿金馬獎 朱延平：他是台灣國寶
- 豬哥亮病情回顧 遺憾拖延撒手人寰
- 余天來不及見豬哥亮最後一面 呆坐客廳崩潰痛哭
- 豬式幽默成絕響 南部家人6個字描述這一生
- 醫師證實 豬哥亮睡夢中逝世
- 豬哥亮遺體運抵葬儀社 兒女隨侍在側
- 主持一時恩師一世 侯怡君「豬哥亮待我如親生」
- 曾勸豬哥亮戒賭 邢峰嘆：就是不聽！我能怎麼樣？
- 悲慟！謝金晶印尼接噩耗 今返台奔喪
- 別了！豬哥亮癌逝 女兒在國外見不到最後一面
- 為電影拖慢療程 醫師：豬哥亮睡夢中辭世
- 豬哥亮惹火第2任妻 「難堪過往」病逝消散
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- 豬哥亮歌廳秀進帳數千萬 同台高凌風成絕響
- 歌廳秀到豬哥秀 「豬式幽默」燃燒32年
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 豬哥亮病逝台大醫院 享壽70歲
- 秀場天王豬哥亮傳奇一生 曾簽賭欠債「出國深造」
- 綜藝天王豬哥亮病逝 粉絲慟
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 豬哥亮千萬入袋 傳病危時好時壞
推薦新聞