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豬哥亮創賀歲神話卻無緣金馬 「觀眾喜歡最重要」

2017/05/15 08:49

《大釣哥》今年賀歲檔拿下國片冠軍，是豬哥亮堅持拖著病體也要完成的電影。（資料照，華聯提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕綜藝天王豬哥亮今晨大腸癌病逝，享壽70歲。豬哥亮的「賀歲帝」神話近年來才開始發威，但早在80年代，「豬氏幽默」就已登上大銀幕，當時他以演出喜劇台片為主，如朱延平執導的《大頭兵出擊》、以簽賭為題材的《你槓龜我發財》等片；90年代則兩度在已故製作人楊登魁出品的電影中客串，在《新少林五組》中與李連杰同台飆戲，另一部《少爺當大兵》還和女兒謝金燕一起演出，雖未有對手戲，卻也是2人唯一共演的電影。

《少爺當大兵》成了豬哥亮與謝金燕唯一共演作品。（翻攝自豆瓣網）

之後豬哥亮「出國深造」，重返藝界後，除在綜藝圈東山再起，電影界也闖出「賀歲帝」名號，有豬哥亮的電影就是票房保證，但「豬式幽默」總被批低俗，從沒獲金馬獎肯定，讓不少影人替他抱不平。

曾和他合作《雞排英雄》、《大稻埕》的導演葉天倫認為：「他是能悲能喜的演員，卻從未被肯定」，嘆台灣電影圈欠豬哥亮一個公道。

導演黃朝亮曾執導豬哥亮演出的賀歲片《大囍臨門》、《大釣哥》，以及擔任《大尾鱸鰻》聯合導演。當年豬哥亮在《大囍》中悲喜交錯的演技賺人熱淚，依舊未獲金馬青睞，黃朝亮也曾疑惑說：「豬大哥沒有100分也有95分，我覺得他是大遺珠。」

對於從沒拿過金馬獎，豬哥亮自己倒是坦然接受，曾說：「用心把戲演好，觀眾喜歡最重要」，而他也以極出色的票房，證明自己在電影界的貢獻。

他人生最後一部作品《大釣哥》，最後票房開出6300萬，雖是他個人賀歲檔中最低票房，但仍居台片之冠，守住「賀歲帝」不敗封號。與他合作多年的導演朱延平曾說：「豬大哥是台灣國寶，大家應好好珍惜」，無奈豬式幽默終究成為絕響。

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