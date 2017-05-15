余天來不及見豬哥亮最後一面 呆坐客廳崩潰痛哭
2017/05/15 08:40
余天（右）與妻子李亞萍（左）來不及見到豬哥亮最後一面。（資料照，記者胡舜翔攝）
〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮今天5點病逝台大醫院，享壽70歲，余天亟欲與他破除「余亮心結」，仍留下遺憾，沒見到好友最後一面；據悉，他今接到圈內友人電話，得知豬病逝噩耗，還不可置信打開電視，看到新聞報導後就呆坐在客廳痛哭，至今仍無法接受，也拒接外界任何電話。
李亞萍則哽咽說，自從日前接到豬打來又被掛斷的電話，2人就不斷回撥，也傳訊息，卻再也聯繫不上他，如今天人永隔，「最終沒見過最後一面，很遺憾」。
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