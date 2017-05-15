豬哥亮賣命拍戲拖病情 背後原因超鼻酸

豬哥亮的《大尾鱸鰻》創下好票房。 （資料照）〔記者許世穎／綜合報導〕豬哥亮2014年發現罹患大腸癌二期，拖到去年8月才開刀；這期間他拍了《大囍臨門》、《大尾鱸鰻2》和《大顯神威》等3部電影，開完刀又繼續拍《大釣哥》，還當出品人，延誤醫治導致病情加重，甚至在最後病危時，還託導演葉天倫替他催尾款，據悉是為了想多留安家費。

豬哥亮一生4次婚姻，共有5名子女（3女2男），與現任妻子生的兒子謝佑穎已19歲。他曾多次與身旁人提到，想多賺錢替現任太太葉瑞美和小兒子謝佑穎「買間房子」，彌補讓他們陪他跑路時，沒有安定住所的困苦日子，因此被認為拖病拍片，就是要存錢給謝佑穎。

知情人士說，豬哥亮心疼謝佑穎成長時期吃苦，特別寵他，生病後又心酸兒子在未成年就沒了爸爸，留安家費是他能力所及、也是最後的父愛表現。親近他的人也說，豬哥亮雖然沒有對每個子女盡到做父親的責任，但其實內心仍傳統，也想多賺錢留給大兒子謝順福、3個女兒和長孫，「只是其他孩子都大了，也有能力賺錢，不會特別需要爸爸賺錢。」

豬哥亮2014年知道患病時，正好《大囍臨門》在籌備，定裝當日爆出他生病消息，劇組勸他先以身體為重，但豬哥亮堅持開拍，拒絕去動手術，其實也是希望能打鐵趁熱，拍戲賺錢。

去年8月，豬哥亮做完《大顯神威》在高雄的掃街活動，隔天隨即住院開刀，之後又一邊接受化療，一邊籌備和開拍自己投資的《大釣哥》，對劇本參與甚多，又是考驗體力。農曆年前，他硬挺身子做了兩場宣傳活動，農曆年前在迪化街掃街，得讓兩個硬漢撐著才能走路，讓人看了相當不忍，但也是展現他十足的忍耐力。