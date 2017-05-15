不信全球暖化…《不願面對的真相2》打臉川普
2017/05/15 09:24
〔娛樂頻道／綜合報導〕美國前副總統高爾2006年推出環保紀錄片《不願面對的真相》，喚醒大眾正視氣候變遷所造成的影響，11年後再推出續集《不願面對的真相2》，其中文預告也在13日上線，只見11年前的預言一一靈驗，無疑是給以川普為首不相信全球暖化的人，一記當頭棒喝。
在《不願面對的真相2》預告裡，開頭就直接擷用現任美國總統川普公開質疑全球暖化現象的演說，對比影片中一些正在發生的災害如海平面上升等，高爾認為下一代回顧這一切肯定會質問現代人：「你們到底在想什麼！」並強調「地球才是我們的家」，希望大家都能提高環保意識，以監督當權者帶頭保護地球環境。預告推出後，再度引起網友大讚：「每個人都應該要看」、「保護環境人人有責」、「川普臉超腫的」，電影7月28日美國上映。
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