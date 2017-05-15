曾勸豬哥亮戒賭 邢峰嘆：就是不聽！我能怎麼樣？

豬哥亮。（記者陳逸寬攝）

〔記者洪素津／台北報導〕豬哥亮「秀場」時期超風光，他頂著獨特馬桶蓋頭，隨意幾句台語髒話或是經典黃腔，就可以逗得台下觀眾哈哈大笑，光一個月的主持收入就高達千萬，不料豬哥亮錢守不住，好賭的他用錢滾錢，賭到後期根本就拿不到酬勞，酬勞直接還賭債跟續賭，當時好友邢峰也曾阻止過他：「豬哥亮就是不聽！我能怎麼樣？」

秀場時期只要有豬哥亮就是票房的保證，當時好賭的豬哥亮也毫不避諱把賭博議題搬上檯面，在主持過程中就可以查明牌，甚至還把簽賭的過程演成小短劇。豬哥亮不是「缺錢」，而是對「賭」這個字上了癮，據傳豬哥亮簽牌一個晚上就中了2億，他繼續豪賭奢望翻倍，但卻墮入無底深淵，還因欠下高額賭債遭到黑道槍擊，當時豬哥亮右胸中彈，陷入昏迷。

邢峰曾阻止豬哥亮賭博。（資料照，記者胡舜翔攝）

從鬼門關前走一遭的豬哥亮卻沒有因此收手，出院後照樣簽六合彩，即使在秀場時期賺回大把鈔票，豬哥亮依舊賭到需要跑路，美其名是「出國深造」，實質上根本是躲避債主。

以前在秀場會勸豬哥亮不要賭嗎？邢峰在電話那頭嘆了一口氣：「不只我在勸，大家都在勸，廖峻也在勸。」難道豬哥亮耳朵很硬？邢峰繼續說：「短暫的聽得下去，眼前問題解決了，他有他自己的性格主張跟想法，不是我們可以控制他的啊！」言談間充滿無奈。

邢峰也提到現在豬哥亮和家人感情緊密結合圓滿，這才是豬哥亮目前最重要的意義，對於看到豬哥亮和謝金燕能夠破冰、復合，他也感到相當欣慰，代表他的人生有一個最完美的句點。邢峰也感嘆好友豬哥亮也算是精彩了一生，雖然有褒有貶，但演藝人生不就是這樣，「我們老藝人也都是看很透的」。