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秀場天王豬哥亮傳奇一生 曾簽賭欠債「出國深造」

2017/05/15 07:06

秀場天王豬哥亮曾因簽賭，積欠鉅額債務，跑路10多年。（資料照，記者趙世勳攝）

〔即時新聞／綜合報導〕秀場天王豬哥亮今傳因病去世的消息，震驚演藝圈。當年他因簽賭欠債，放棄如日中天的事業，淪落到躲債度日，至今回憶起來，仍讓人不勝唏噓。

曾在80年代以「豬哥亮歌廳秀」紅遍大街小巷、荷包賺飽飽的豬哥亮，後來因沉迷簽賭六合彩，積欠至少5億賭債，無力償還，還與中南部組頭等黑道人士牽扯不清，因而於1995年「出國深造」（跑路）一段時間，於1997年短暫復出。

然而，好賭成性的豬哥亮，金額越賭越大，債台高築，1999年再度人間蒸發，一走就是10年。據了解，豬哥亮沉迷賭博的程度，連已故影視大亨楊登魁也忍不住警告，「豬哥亮，你再這樣賭下去，總有一天怎麼死都不知道」，楊甚至還幫豬哥亮清償1.2億的鉅額債務，原本說好要豬邊拍戲邊還錢，但實際上他卻是邊拍邊借錢，為了躲避債主的追殺，只好收拾好包袱，先跑再說，留下楊1人面對所有債主。

跑路期間，豬哥亮行蹤成迷，有爆料指出，他曾現身於屏東萬丹鄉水流仙姑廟拜拜；也聽聞他在台南、嘉義等地當廟公，還玩賽鴿，帶小朋友在高雄逛夜市、吃廉價牛排；據悉，豬哥亮的岳母張蕉妹，當年在他帶著老婆葉瑞美跑路時，曾給予金援，至於這10年，也全靠妻子在夜市賣女裝，養活一家老小。

直至2009年，有記者在屏東潮州延平路上，找到正在吃旗魚黑輪的豬哥亮，消息曝光後，引起軒然大波，後來在余天、高凌風等人的大力協助下，豬哥亮終於同年4月下旬，重返演藝圈。

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