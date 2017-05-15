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豬哥亮惹火第2任妻 「難堪過往」病逝消散

2017/05/15 07:45

豬哥亮（翻攝自臉書）［記者鍾智凱／台北報導］豬哥亮因大腸癌辭世，享壽70歲。去年與豬哥亮與二女兒謝金燕正式翻臉，謝金燕小巨蛋以1287字痛譙豬哥亮，從外遇、家暴、欠債落跑都全譙一輪，豬哥亮也反擊「好毒」，父女19年打死不相見，最終徹底互撕，十分難堪，如今豬哥亮過世，謝金燕破冰後父女天人永隔。

1991年12月謝金燕與胞姐謝青燕出車禍，謝金燕傷後復出，她1993年復出，但這時豬哥亮卻因沉迷百家樂，上億元的賭債而跑路，謝金燕是以隱瞞身分出道，這時因為不少債主要求「負債子還」，她只好選擇切割父女關係，就連豬哥亮有意「調頭寸」都拒絕。

但除了債，謝金燕不願「認爸」的原因，其實更是因為「媽媽」，也就是豬哥亮4段婚姻中的第二任老婆林見如，不准謝金燕見豬哥亮，更曾放話「去見他（豬哥亮），就滾出去。」

為何林見如這麼恨豬哥亮？最大原因便是「小三介入」加上「共侍一夫」，外傳其實就是豬哥亮第三任妻子郭憶蘭、謝金晶母親，當小三介入林見如，才導致謝金燕母女無法諒解。謝金燕去年小巨蛋說得很明白，她抱怨豬哥亮把小三接回家，導致林見如承受2女「共侍一夫」的恥辱，她說：「媽媽這輩子最難堪的過往，就是父親

此外謝金燕出車禍後，一度被宣判半輩子半身不遂，就在她復出後的隔年1994年，謝金燕在媽媽的同意下，為豬哥亮再婚當了伴娘，謝金燕以為父愛滿溢，不料豬哥亮大賭特賭，還拿謝青燕的名字簽本票，生活只剩躲債，睡夢還遭槍聲驚醒，謝金燕說：「我們母女三人的日子，只有法院、傳票、債主…

這些不堪過往，謝金燕選擇去年在小巨蛋自揭家醜，豬哥亮知情後沉默了22小時，錄下10分鐘長影片反擊謝金燕「好毒」，還透露大兒子謝順福知道謝金燕的19歲孩子生父是誰，不甘示弱回擊。隨著豬哥亮的離世，謝金燕也終於道歉相認，父女破冰後天人永隔。

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