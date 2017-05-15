（獨家）澎恰恰93歲母昏迷2年 「手心2毛錢」成溫暖回憶
澎恰恰昨出席「牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌」母親節音樂會。（翰森娛樂提供）
〔記者粘湘婉／台北報導〕澎恰恰昨在「牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌」母親節音樂會上擔任說書人，並首度公開為媽媽做詞的新歌。他透露93歲老母親2年前因騎腳踏車跌倒，陷入昏迷至今都未醒，昨受訪時，他回憶起與母親的互動，第一句話就是「媽媽很嚴格」，但當初的嚴母，也心疼孩子從小就要學著獨立自己顧家，常趁他睡著時，塞2毛錢到他手心，「2毛錢」的貼心小舉動讓他至今仍難忘。
他表示從小家境就不富裕，母親每天都要出門賺錢，撫養家中4個小孩，他則是從3歲就開始顧家，「以前媽媽很嚴格，對我們功課格外要求，沒考第一名就會罵人。她常跟我們說『家裡環境不好，就更要懂得努力』」。他表示，母親的鐵血教育，也成為他進演藝圈的助力，「之後我背劇本、台詞也都會格外認真，現在想想媽媽的堅持，真的幫了我不少」。
他因從小顧家，養成獨立個性，「以前媽媽中午會回來煮飯，拍拍我的背哄我睡覺，等我睡醒她已經出門工作了，但我常發現手心裡多了2毛錢，那是媽媽留下來給我買豆花吃的零錢」，他透露錢幣雖然冷冰冰，但長大後回想卻覺得當初冰涼也是今日的溫暖。
而他為母親做的歌曲《牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌》，歌詞中寫到不少母子互動，昨他透露：「我是想著媽媽寫詞的沒錯，但歌詞中很多都是我想要獲得，但沒有成真的」，言語間透露出滿滿遺憾。他表示出道32年來，媽媽都沒親臨現場看過他演出，如今母親因意外昏迷，無法看到他表演，也讓他遺憾直呼：「行孝真的要及時」。
《牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌》歌詞：
暗暝天星閃閃爍
露水小二惦惦啊滴
阿母的手放置阮胸前
輕輕ㄚ貼
慢慢啊唱著望春風
笑容進入阮夢中
天邊的彩霞紅吱吱
阿母牽阮的手
溪邊看白鷺鷥
青青的草啊伴溪水
日頭嘛來玩水
白鷺鷥在笑
風吹樹葉慢慢啊搖
搖過青春歲月
搖過鹹酸苦澀
牽著阿母的手
散步溪邊看柳樹
日子從妳的手經過
會凍擱牽剩幾回
牽著阿母的手
唱著回憶幾首
天地有情來疼惜
親情的路月光照
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