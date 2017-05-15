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（獨家）澎恰恰93歲母昏迷2年 「手心2毛錢」成溫暖回憶

2017/05/15 10:30

澎恰恰昨出席「牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌」母親節音樂會。（翰森娛樂提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕澎恰恰昨在「牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌」母親節音樂會上擔任說書人，並首度公開為媽媽做詞的新歌。他透露93歲老母親2年前因騎腳踏車跌倒，陷入昏迷至今都未醒，昨受訪時，他回憶起與母親的互動，第一句話就是「媽媽很嚴格」，但當初的嚴母，也心疼孩子從小就要學著獨立自己顧家，常趁他睡著時，塞2毛錢到他手心，「2毛錢」的貼心小舉動讓他至今仍難忘。

他表示從小家境就不富裕，母親每天都要出門賺錢，撫養家中4個小孩，他則是從3歲就開始顧家，「以前媽媽很嚴格，對我們功課格外要求，沒考第一名就會罵人。她常跟我們說『家裡環境不好，就更要懂得努力』」。他表示，母親的鐵血教育，也成為他進演藝圈的助力，「之後我背劇本、台詞也都會格外認真，現在想想媽媽的堅持，真的幫了我不少」。

他因從小顧家，養成獨立個性，「以前媽媽中午會回來煮飯，拍拍我的背哄我睡覺，等我睡醒她已經出門工作了，但我常發現手心裡多了2毛錢，那是媽媽留下來給我買豆花吃的零錢」，他透露錢幣雖然冷冰冰，但長大後回想卻覺得當初冰涼也是今日的溫暖。

而他為母親做的歌曲《牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌》，歌詞中寫到不少母子互動，昨他透露：「我是想著媽媽寫詞的沒錯，但歌詞中很多都是我想要獲得，但沒有成真的」，言語間透露出滿滿遺憾。他表示出道32年來，媽媽都沒親臨現場看過他演出，如今母親因意外昏迷，無法看到他表演，也讓他遺憾直呼：「行孝真的要及時」。

《牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌》歌詞：

暗暝天星閃閃爍

露水小二惦惦啊滴

阿母的手放置阮胸前

輕輕ㄚ貼

慢慢啊唱著望春風

笑容進入阮夢中

天邊的彩霞紅吱吱

阿母牽阮的手

溪邊看白鷺鷥

青青的草啊伴溪水

日頭嘛來玩水

白鷺鷥在笑

風吹樹葉慢慢啊搖

搖過青春歲月

搖過鹹酸苦澀

牽著阿母的手

散步溪邊看柳樹

日子從妳的手經過

會凍擱牽剩幾回

牽著阿母的手

唱著回憶幾首

天地有情來疼惜

親情的路月光照

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