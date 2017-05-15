公司遭收購 漫威教父打造中國英雄

「漫威教父」史丹李創立的「POW! 娛樂公司」，傳被中國公司收購。（翻攝deadline.com）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由「漫威教父」史丹李創立的「POW! 娛樂公司」，日前傳出被中國「承興國際」收購。「POW!」專門開發、授權超級英雄創意，版權庫裡擁有270個正在開發的專案，以及超過1000個角色。被「承興國際」收購後，史丹李將續任公司創意總監，他11日接受中國媒體訪問時表示，將會創造一個「中國英雄」。

94歲的史丹李在漫威工作60多年，創造了近8成的知名角色，被譽為漫威靈魂人物，至今仍兼任漫威影業的榮譽主席以及漫威漫畫編輯委員會成員，眼尖的粉絲欣賞漫威電影時，都會發現他的客串身影。

史丹李以「蜘蛛人」為例，認為超級英雄的形象能否成功，不在於臉孔，而是人物個性的塑造。（翻攝IMDB）

根據新華網報導，史丹李談及與中國公司的合作時表示，由於有來自中國的資金和建議，他們將有能力製作更多的電影，也能獲得更多的成就，「我們將關注於中國市場和亞洲市場，增加有關中國的故事和創意，事實上我們已經開始塑造中國的超級英雄形象，包括一名男英雄和一名女英雄，一旦創作完成，將會成為我們與中國夥伴合作計畫的一部分。」

他也以「蜘蛛人」為例，認為該角雖不是中國臉孔，但在中國和全世界都大受歡迎，因此超級英雄的形象能否成功，不在於臉孔，而是人物個性的塑造，「我們以後一定會加入更多中國元素，相信創造出的中國超級英雄形象一定會廣受歡迎。」