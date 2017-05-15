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中國導演盼來台拍片 讚台灣觀眾「這點」很讓人驚艷！

2017/05/15 11:00

《老炮兒》導演管虎來台出席映後座談。（甲上提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕電影《老炮兒》導演管虎與《羅曼蒂克消亡史》導演程耳，一同來台出席映後座談，提起台灣，管虎覺得台灣是他的寶地，因金馬獎給過他許多正面肯定，尤其也對台灣觀眾的電影賞析能力特別有感，更希望有天能夠來台拍部關於台灣的電影。

《羅曼蒂克消亡史》導演程耳來台出席映後座談。（甲上提供）

管虎與程耳受到影迷熱情詢問電影創作理念，程耳以充滿哲學詩意的方式回答映後觀眾的提問，讓這世紀的觀眾更能了解這部電影；管虎導演更從台灣觀眾的細膩觀察中透露：「《老炮兒》的二爺角色就是自己父親管仲祥飾演的，帶給觀眾許多驚喜。」

管虎也笑說，覺得台灣是他的寶地，因金馬獎給過他許多正面肯定，他也發現台灣觀眾的電影賞析能力很有軟實力，所以他常來台灣研究大家怎麼看他作品，希望多交流，更希望有天能夠來台拍部關於台灣的電影。

台灣導演瞿友寧也出席映後座談，他以創作者角度出發，指出《老炮兒》充滿正能量，而台灣電影卻都充滿懷疑與批判，管虎解釋，並非配合審查，是因自己很重視「溫暖感」。

程耳的《羅曼蒂克消亡史》將於5月19日在台上映；管虎的《老炮兒》則將於6月2日在台上映。

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