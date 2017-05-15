台大師生自製太陽能車 10年追夢史催淚

《日常對話》導演黃惠偵（左）力挺導演李家驊（右）的催淚作品。（佳映提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕紀錄片《夢想續航》延續2005年首集《夢想無限》，刻劃了台大機械系太陽能車隊的逐夢歷程，他們曾證明即使資源有限，台灣人也能靠自己的力量站上世界的舞台，10年來，他們的理想繼續燃燒，帶著初衷在國內外的產學界發光發熱。

《夢想續航》日前在信義威秀影城舉辦首映會，片中主角台大機械系教授鄭榮和與車隊成員難得團圓，立法委員尤美女與《日常對話》導演黃惠偵、《白蟻：慾望謎網》導演朱賢哲等也到場相挺，肯定車隊師生堅持10年逐夢的精神。

《夢想續航》記錄台大機械系太陽能車隊師生，10年逐夢的經過。（佳映提供）

該片講述2005年，台大機械系熱血教授鄭榮和，希望打破台灣教育重理論輕實作的困境，率領了一幫年輕學子，自己動手打造太陽能車，即便資源短缺依然努力不懈完成目標，遠赴澳洲參加太陽能車世界大賽，獲得了全球第5的佳績。

10年後車隊成員離開校園，依然抱著當年太陽能車隊的使命感與團隊精神，在Tesla、Gogoro、捷安特、保時捷、華創等一流機械工程企業，傳承鄭教授的創新實作價值，繼續在國內外的產學界發光發熱，見證教育的巨大影響力。

導演李家驊也說：「這群既聰明又瘋狂的工程師教了我太多，尤其是在這個對夢想很不友善的年代，看到他們為台灣努力貢獻，真心覺得很感動。」《夢想續航》將於5月19日在台上映。

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