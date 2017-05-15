黎明首度執導電影 男星讚他「這點」超厲害

黎明在自己首部執導的電影《搶紅》裡演出男主角。（翻攝自網路）〔記者吳琬婷／綜合報導〕50歲的香港天王黎明演而優則導，首部執導的電影《搶紅》昨舉行記者會，片中演員黃尚禾、王耀慶及杜鵑等人也都出席，黃尚禾對於能與黎明合作，感到非常榮幸，也提到，黎明在中、英、法、粵各種語言都聽得到的劇組，將各部門調配得很和諧，讓他大讚厲害、深感佩服。

片中，黃尚禾飾演王耀慶身邊的一個冷酷殺手，同時也是拜把兄弟，而兩人的兄弟情也從戲裡延伸到了戲外，從正經八百地聊表演到互相惡作劇捉弄彼此，最後甚至一起捉弄黎明。

黎明（左起）和監製黃建新、歌手魏晨、黃尚禾一起出席電影《搶紅》記者會。（祖與占提供）這對哥倆好在片場總是喜歡不經意地突然哼起黎明的暢銷金曲《呼吸不說謊》，想故意鬧他，結果沒想到黎明非但不中招，反而還接唱，拍攝現場氣氛非常歡樂。

《搶紅》講述了生活窘迫的專職司機張水（張涵予飾）來到法國，讓自己同在孤兒院長大的義弟韋力（黎明飾）幫忙，競拍奪取一瓶稱為「酒神」的珍寶。而另一方，土豪老闆方長方（王耀慶飾）也參與了競拍，引發了後續一連串故事。

黃尚禾（圖）對於能與黎明合作，感到非常榮幸。（祖與占提供） 黃尚禾（圖）片中飾演一名冷酷殺手。（祖與占提供）