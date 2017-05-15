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首頁 > 婉君推

吳念真自嘲好「肝」苦 談林奕含難掩激動

2017/05/15 07:15

導演吳念真昨出席紀錄片《尋找唐吉軻德》映後座談。（桃園電影節提供）〔記者粘湘婉／桃園報導〕導演吳念真昨與導演柯一正赴桃園，出席紀錄片《尋找唐吉軻德》映後座談，該片描述風車兒童劇團，搬到全台大小鄉鎮免費演出，每場演出35萬經費，全靠當地志工幫忙勸募，「追夢精神」讓台下觀眾看完都感動鼓掌。而吳念真向來十分關注社會議題，受封「台灣的良心」，昨受訪時被問到才女作家林奕含事件看法，他雖不願多談，但語氣中仍難掩激動心情。

吳念真透露，很多人都拿這件事去問他，他真的不想加入討論，但語氣中聽得出他心情複雜，講到激動處音量也越變越大聲，「我的想法只有一個，現在為什麼那麼多人都用有限認知，去猜測根本不理解的事？而且還猜測的那麼開心？」他強調現在社會議題真的太多，所有人都有意見，多說也只是把事情搞得更混亂。「我覺得台灣每個人乖乖去做，他可以做到的事就好了。」

此外，昨晚電影映後，他也談及對教育的看法，他認為以前只要努力認真就可以改變未來，但現在時代變了，「如果孩子不學習，經濟要成長是不可能的，大家要參予善的活動，以後子子孫孫都是我們的希望」。不僅如此，他還不忘自我解嘲，幽自己一默，「像片中志工游醫生，他有幫我把脈，說我肝臟太激動，因為我認真做事情，但對事總是悲觀，總會做好最壞的心理準備。」對照他對社會議題熱烈發聲的態度，也不難理解他的肝臟活得有多激動。

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