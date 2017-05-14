（專訪）母臥床7年親自照顧 楊貴媚想到這個畫面就淚崩

〔記者賀靜賢／專訪〕金馬影后楊貴媚母親中風臥床第7個年頭，母親節前她與鄰居辦桌，昨天家人又帶著媽媽去慶祝；而其實相伴或呵護媽媽，對她來說早不是節日的專屬，而是「日常」。農曆年時，她看到一位坐輪椅的老伯伯想「回家」，因為身旁老奶奶無法揹他上公寓的家，就叫老伯伯在樓下望一望家的外觀，就當回家了吧，楊貴媚想起當時的畫面，就忍不住淚崩！

楊貴媚母親中風。（記者陳奕全攝）

楊貴媚的媽媽7年前意外中風，她回溯當時曾不察中風前兆，後來又曾過度復健，語氣中除了遺憾還有心疼。她曾為照顧媽媽停工半年，扶、抱、餵和洗澡都親力親為，最後醫囑要有貼身幫手，才「橫下心」請人。

楊貴媚曾看YouTube學「看護」。（記者陳奕全攝）

楊貴媚一開始曾從YouTube學「看護」，也請教專家，還參與全台沐浴車的公益行動；當說到如何替媽媽找到洗澡椅或不會傷到嘴巴的矽膠湯匙，她的眼睛發亮。訪談中，她也會不時示範各種姿勢，「因為每個要替媽媽完成的姿勢，我都要先試過痛不痛」。

楊貴媚每個要替媽媽完成的姿勢，都要親身試過痛不痛，相當孝順。（記者陳奕全攝）

楊貴媚7年下來練就近醫護級的「看護」能力，總是感性的她要在很多時候用理智，「但是也曾經每天在睡前祈禱，早上起來媽媽就沒事.....曾經看到一絲進步而開心鼓舞，但當期待落空，也會轉化為憤怒。」楊貴媚很了解陪伴病人的心理壓力，她深知照顧者的心理狀態，「有時離開一下，去透透氣，是很需要的」；但語畢又忍不住說：「但我很想出去走走，就會想到難道臥床的媽媽，何嘗不是更想出去七投！」她笑說，以前小時候媽媽忙工作，她要當大姐照顧4個兄弟姐妹，常怨媽媽生太多；「現在媽媽生病後，我才覺得小孩多真好！」