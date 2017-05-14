台八演員標籤霸凌 陳珮騏躋身電影咖自卑

陳珮騏是著名八點檔演員。（翻攝自陳珮騏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因為常在八點檔中飾演惡女而擁有高人氣的陳珮騏，近日難得跳脫本土劇演員的身分，在九把刀的新電影《報告老師！怪怪怪怪物！》中飾演一名老師。不過，8日她著劇組到政大宣傳時，被學生問到「在拍這部戲時最困難最辛苦的地方是什麼」？思考良久後，陳珮騏坦承是「自卑」。

陳珮騏在《報告老師！怪怪怪怪物！》中飾演一名老師。（翻攝自《報告老師！怪怪怪怪物！》臉書）

陳珮騏9日凌晨在臉書PO文稱，其實她本來是模特兒、活動主持人、偶像劇、綜藝咖出身，只是近8年來投入了台語劇拍攝，雖然她從未覺得八點檔不好，也很感謝八點檔讓她賺進豐厚收入，但是由於社會大眾、媒體人甚至是公益單位時常看不起八點檔演員，因此她其實很擔心「會不會因為社會給我的台八演員定位，反而破壞觀眾對九把刀電影的期待，拖垮了電影的水準」？

陳珮騏（左二）日前跟著《報告老師！怪怪怪怪物！》劇組到政大宣傳。（翻攝自《報告老師！怪怪怪怪物！》臉書）

陳珮騏稱，八點檔演員在台灣辨識度與號召力都很好，但是一直以來社會對八點檔演員的歧視卻像白人看不起有色人種、講國語的人看不起講台語的、有錢人看不起窮人一樣，不是絕對，但無形中卻造成了罷凌。看過電影的觀眾，也會在論壇評論說「聽陳珮騏講國語台詞很不習慣」、「這戲有陳珮騏？那不就變台語八點檔了嗎」。因此陳珮騏也強調「被視為不如的人、事、物，也不真的比較差」，希望觀眾可以拋掉成見、打開自己的心。