限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（專訪）台日混血表特正妹 慘遭養父關雞籠

2017/05/14 21:14

Twinko推出全新EP《戀愛限定》，曾可青（左起）、篠崎泫、林星潼、徐凱希、張語噥。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕23歲的的台日混血兒篠崎泫外型超萌，她高中就登上PTT表特，後加入女團Twinko拚發片，逐漸累積人氣，她接受本報訪問揭露慘痛往事，小時候待過寄養家庭，卻遭養父虐待、關雞籠，她淚憶：「後來外婆發現我身上的傷痕，才把我接回家。」更因媽媽的冷淡，辛苦只能往肚裡吞，對母親節很無感。

Twinko 6月18日將合體在紅樓辦簽唱會。（記者胡舜翔攝）

篠崎泫的生父是日本人，2人從沒碰過面，加上她的媽媽長年在日本工作，二度改嫁給日本人，只把篠崎泫及姊姊，交付給台灣親友照顧，姊妹倆待過不同寄養家庭，對於旁人冷眼早習以為常。

篠崎泫談到：「那時候的養父、母都怪怪的，常常餵我們吃一些類似飼料的奇怪東西，加上他們小孩半夜都會被叫去開會，我覺得看起來就像是邪教。」懵懂無知的她更因不聽話，被關在養父家的大雞籠。

篠崎泫堅強訴說童年的家暴陰影，更稱已習慣了母親的冷淡。（記者胡舜翔攝）

她說起這段過往講得輕鬆，倒是身旁團員全傻了眼，其實篠崎泫也曾對媽媽求援，透露在17歲時，有打過電話向日本的媽媽借生活費，也遭狠狠拒絕。憶起當時的對話，篠崎泫媽媽一句：「妳去跟別人借。」讓她徹底死心。

篠崎泫後來靠這半工半讀完成學業，與媽媽多年沒聯絡，她坦言：「應該也不是有恨，這幾年與媽媽的關係就是陌生了。」因此這幾年的母親節或是過年，她頂多就找好友們共度。

相關新聞

推薦新聞
言承旭鬆口願意復合 林志玲的回應竟是... 言承旭鬆口願意復合 林志玲的回應竟是...
2017/05/14 19:51
豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人 豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人
2017/05/14 13:53
吳宗憲背書黃沐妍「假道歉」 小小瑜淚崩秀5證據 吳宗憲背書黃沐妍「假道歉」 小小瑜淚崩秀5證據
2017/05/14 15:35
林奕含告別式 林母抽搐淚擁廖筱君 林奕含告別式 林母抽搐淚擁廖筱君
2017/05/14 20:38
豬哥亮拔河病魔 楊宗憲喊話謝金燕「辛苦了」 豬哥亮拔河病魔 楊宗憲喊話謝金燕「辛苦了」
2017/05/14 17:45
不捨林奕含 邱瓈寬：我堅信因果......！ 不捨林奕含 邱瓈寬：我堅信因果......！
2017/05/14 16:43
恭喜！最醜港姐備孕2年 母親節宣布有喜 恭喜！最醜港姐備孕2年 母親節宣布有喜
2017/05/14 15:33
朴有天秒變臭臉 要經紀人丟掉粉絲禮物 朴有天秒變臭臉 要經紀人丟掉粉絲禮物
2017/05/14 19:37
奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO 奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO
2017/05/14 13:36
狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿 狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿
2017/05/14 16:51
女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節 女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節
2017/05/14 18:05
羅志祥暴走護素人慘被耍 子弟兵女團早就出道 羅志祥暴走護素人慘被耍 子弟兵女團早就出道
2017/05/14 18:33
肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞 肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞
2017/05/14 15:02
84歲老母登台獻唱 鄭進一攻蛋淚崩 84歲老母登台獻唱 鄭進一攻蛋淚崩
2017/05/14 18:08
強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？ 強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？
2017/05/14 16:06
吳宗憲挺黃沐妍 卻發動網友去小小瑜臉書... 吳宗憲挺黃沐妍 卻發動網友去小小瑜臉書...
2017/05/14 17:18
怕被肉慾渡邊直美吃掉 男星「加油添醋」道歉了 怕被肉慾渡邊直美吃掉 男星「加油添醋」道歉了
2017/05/14 18:47
郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光 郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光
2017/05/14 15:15
（專訪）93歲母親陷昏迷 澎恰恰行孝盼奇蹟 （專訪）93歲母親陷昏迷 澎恰恰行孝盼奇蹟
2017/05/14 20:53
鄭進一攻蛋處男秀 中空狄鶯領十三將相助 鄭進一攻蛋處男秀 中空狄鶯領十三將相助
2017/05/14 15:21
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.