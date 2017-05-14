（專訪）台日混血表特正妹 慘遭養父關雞籠

Twinko推出全新EP《戀愛限定》，曾可青（左起）、篠崎泫、林星潼、徐凱希、張語噥。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕23歲的的台日混血兒篠崎泫外型超萌，她高中就登上PTT表特，後加入女團Twinko拚發片，逐漸累積人氣，她接受本報訪問揭露慘痛往事，小時候待過寄養家庭，卻遭養父虐待、關雞籠，她淚憶：「後來外婆發現我身上的傷痕，才把我接回家。」更因媽媽的冷淡，辛苦只能往肚裡吞，對母親節很無感。

Twinko 6月18日將合體在紅樓辦簽唱會。（記者胡舜翔攝）



篠崎泫的生父是日本人，2人從沒碰過面，加上她的媽媽長年在日本工作，二度改嫁給日本人，只把篠崎泫及姊姊，交付給台灣親友照顧，姊妹倆待過不同寄養家庭，對於旁人冷眼早習以為常。

篠崎泫談到：「那時候的養父、母都怪怪的，常常餵我們吃一些類似飼料的奇怪東西，加上他們小孩半夜都會被叫去開會，我覺得看起來就像是邪教。」懵懂無知的她更因不聽話，被關在養父家的大雞籠。

篠崎泫堅強訴說童年的家暴陰影，更稱已習慣了母親的冷淡。（記者胡舜翔攝）

她說起這段過往講得輕鬆，倒是身旁團員全傻了眼，其實篠崎泫也曾對媽媽求援，透露在17歲時，有打過電話向日本的媽媽借生活費，也遭狠狠拒絕。憶起當時的對話，篠崎泫媽媽一句：「妳去跟別人借。」讓她徹底死心。

篠崎泫後來靠這半工半讀完成學業，與媽媽多年沒聯絡，她坦言：「應該也不是有恨，這幾年與媽媽的關係就是陌生了。」因此這幾年的母親節或是過年，她頂多就找好友們共度。