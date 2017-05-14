（專訪）93歲母親陷昏迷 澎恰恰行孝盼奇蹟

澎恰恰今出席母親節音樂會活動。（翰森娛樂提供）

〔記者粘湘婉／台北報導〕澎恰恰今出席「牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌」母親節音樂會，並擔任旁白，活動主題曲《牽阿母ㄟ手，聽阿母ㄟ歌》的歌詞，正是他想著媽媽所做的創作。平常鮮少提到母親的他，今有感而發透露，93歲的年邁母親2年前因騎腳踏車跌倒，傷到腦神經昏睡至今未醒。活動上，他對辛苦一輩子的媽媽喊話，「媽，知道您累，現在您睡著，就請好好的安穩的睡」，動人告白讓現場350名觀眾頻頻拭淚。

他今接受電訪時表示，媽媽雖然陷入昏睡，但就像正常人一樣會打呼，眼球也會轉動，像在作夢一樣，「醫生說以她的年紀，腦神經要修復是不可能了」，要媽媽醒來只能等奇蹟發生。

他回憶過去與媽媽的回憶，透露小時候母親常因工作不在家，他從3歲起就要一個人顧家，「媽媽中午都會回來煮飯，拍拍我的背哄我睡覺，我醒來常發現她在我手心裡，塞了2毛錢硬幣，讓我買豆花吃。雖然硬幣冰冰的，但我現在想起來覺得很暖」，媽媽的小貼心讓他至今仍相當難忘。

他坦言過去闖盪藝壇32年來，媽媽不曾到現場看他演出，自從母親生病後，他心情也格外複雜，常想起媽媽過去是如何辛苦養大4個兄弟姊妹，如今他只能趁探病時，在母親耳邊說說話。問他聊些什麼，他淡淡表示，都是些家常話，像是「媽妳要不要起來煮飯了啊？」就當媽媽像過去一樣醒著。受訪尾聲他也忍不住感嘆「其實我很少講這些，但今天是母親節....... 其實就只想跟大家說，行孝真的要即時」。