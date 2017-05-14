金泰希聽到了嗎？ Rain鬆口想生女孩

Rain（左）和金泰希（右）今年年初完婚。（翻攝自《Harper’s BAZAAR》Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天王Rain與金泰希年初正式完婚，婚後生活備受關注，金泰希屢屢傳出懷孕消息，但都被否認，也讓外界更好奇兩人做人進度。近日，Rain在育兒實境節目《我的超人爸爸》中，透露自己比較喜歡女兒，還很想趕快生一個漂亮的女兒。

Rain（右）透露自己非常喜歡小孩。（合成圖，擷取自KBS）

在節目中，演員李凡秀的妻子帶著女兒素乙和兒子多乙到片場探班，正好遇到Rain也在拍攝現場。Rain興奮地到休息室和素乙多乙打招呼，開心地炫耀妻子金泰希，「上次見過金泰希吧？她和叔叔我結婚了」，笑說自己非常想生一個和素乙一樣漂亮的女孩，沒想到素乙卻勸他，不能生2個女孩，不然會搶玩具，讓Rain忍不住大笑地說，「買2個玩具就可以了吧」。

Rain抱著演員李凡秀的小孩，在片場玩耍。（合成圖，擷取自KBS）

事實上，李凡秀的妻子曾是Rain的英文老師，當時Rain將要到美國接受外媒訪問，認真學習了3個月英文，才順利完成訪談。而金泰希也在婚前見過素乙、多乙姐弟，一看到可愛的姐弟倆，就直呼想多生幾個小孩。