限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

金泰希聽到了嗎？ Rain鬆口想生女孩

2017/05/14 21:38

Rain（左）和金泰希（右）今年年初完婚。（翻攝自《Harper’s BAZAAR》Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天王Rain與金泰希年初正式完婚，婚後生活備受關注，金泰希屢屢傳出懷孕消息，但都被否認，也讓外界更好奇兩人做人進度。近日，Rain在育兒實境節目《我的超人爸爸》中，透露自己比較喜歡女兒，還很想趕快生一個漂亮的女兒。

Rain（右）透露自己非常喜歡小孩。（合成圖，擷取自KBS）

在節目中，演員李凡秀的妻子帶著女兒素乙和兒子多乙到片場探班，正好遇到Rain也在拍攝現場。Rain興奮地到休息室和素乙多乙打招呼，開心地炫耀妻子金泰希，「上次見過金泰希吧？她和叔叔我結婚了」，笑說自己非常想生一個和素乙一樣漂亮的女孩，沒想到素乙卻勸他，不能生2個女孩，不然會搶玩具，讓Rain忍不住大笑地說，「買2個玩具就可以了吧」。

Rain抱著演員李凡秀的小孩，在片場玩耍。（合成圖，擷取自KBS）

事實上，李凡秀的妻子曾是Rain的英文老師，當時Rain將要到美國接受外媒訪問，認真學習了3個月英文，才順利完成訪談。而金泰希也在婚前見過素乙、多乙姐弟，一看到可愛的姐弟倆，就直呼想多生幾個小孩。

相關新聞

推薦新聞
女星出外景接惡耗 母親節前夕痛失媽媽 女星出外景接惡耗 母親節前夕痛失媽媽
2017/05/14 21:06
（影音）言承旭神隱1年首露面 復合林志玲「看她啊」 （影音）言承旭神隱1年首露面 復合林志玲「看她啊」
2017/05/14 17:28
豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人 豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人
2017/05/14 13:53
林奕含告別式 林母抽搐淚擁廖筱君 林奕含告別式 林母抽搐淚擁廖筱君
2017/05/14 20:38
不捨林奕含 邱瓈寬：我堅信因果......！ 不捨林奕含 邱瓈寬：我堅信因果......！
2017/05/14 16:43
無理中斷節目流程 吳宗憲譙女星「北七」 無理中斷節目流程 吳宗憲譙女星「北七」
2017/05/14 20:00
恭喜！最醜港姐備孕2年 母親節宣布有喜 恭喜！最醜港姐備孕2年 母親節宣布有喜
2017/05/14 15:33
繼女坐大腿送禮 徐若瑄曬五口全家福吸睛 繼女坐大腿送禮 徐若瑄曬五口全家福吸睛
2017/05/14 16:26
奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO 奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO
2017/05/14 13:36
狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿 狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿
2017/05/14 16:51
女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節 女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節
2017/05/14 18:05
羅志祥暴走護素人慘被耍 子弟兵女團早就出道 羅志祥暴走護素人慘被耍 子弟兵女團早就出道
2017/05/14 18:33
方媛廚藝賣相掉漆 郭富城曬「謝媽宴」菜單救援 方媛廚藝賣相掉漆 郭富城曬「謝媽宴」菜單救援
2017/05/14 18:19
肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞 肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞
2017/05/14 15:02
咘咘摳鼻Bo妞嘴邊肉溢出 賈家五媚娘超萌 咘咘摳鼻Bo妞嘴邊肉溢出 賈家五媚娘超萌
2017/05/14 22:15
強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？ 強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？
2017/05/14 16:06
吳宗憲挺黃沐妍 卻發動網友去小小瑜臉書... 吳宗憲挺黃沐妍 卻發動網友去小小瑜臉書...
2017/05/14 17:18
怕被肉慾渡邊直美吃掉 男星「加油添醋」道歉了 怕被肉慾渡邊直美吃掉 男星「加油添醋」道歉了
2017/05/14 18:47
郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光 郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光
2017/05/14 15:15
（專訪）93歲母親陷昏迷 澎恰恰行孝盼奇蹟 （專訪）93歲母親陷昏迷 澎恰恰行孝盼奇蹟
2017/05/14 20:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.