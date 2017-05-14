代表作僅渡邊直美 吳宗憲酸博焱「別再當廢咖」

博焱（左）今日在臉書PO影片為拿渡邊直美（右）作效果道歉。（合成圖，翻攝自博炎臉書、渡邊直美Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星博焱和台日混血女星渡邊直美曾傳出曖昧情，怎料博焱在節目中稱，因渡邊自認是「肉慾」的女生，他擔心自己會被對方吃掉，頻頻打槍她遊日邀約，慘遭網友砲轟貶低女性。而博焱今日也在臉書PO出影片道歉，承認是為了效果才誇大其辭。對此，吳宗憲也開酸博焱：「這輩子最紅就是靠渡邊直美」。

吳宗憲酸博焱的代表作就是渡邊直美。（翻攝自吳宗憲臉書）

吳宗憲今日錄《小明星大跟班》受訪表示，對於博焱在節目中消費渡邊直美，結果慘遭網友撻伐，吳先是緩頰說因為女方比較紅，所以難免會這樣。不過後來又補刀博焱說他這輩子最紅的就是跟渡邊直美了，要博焱別再當廢咖、去好好發展自己的代表作。

而事實上，博焱和渡邊直美去年透過友人介紹認識後，曾經曖昧傳訊息1個多月，甚至在節目上公開視訊，不料後來渡邊稱她傳貼圖給博焱卻沒有回應，兩人便斷掉聯繫。對於博焱在臉書上拍影片為節目效果作過頭道歉，許多網友回應他最該道歉的人是渡邊，希望他能夠傳Line跟渡邊直接賠不是。