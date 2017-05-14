林奕含告別式 林母抽搐淚擁廖筱君

廖筱君（左）透露林奕含告別式（右）的情況。（合成圖，三立提供、翻攝自林奕含臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12日才女作家林奕含舉行告別式，三立主播廖筱君是唯一獲林父准許入內的新聞工作者。雖然是間接透過友人得知告別式的時間地點，但廖決定前去後感觸頗深，更堅定未來會繼續探討相關議題的決心。

廖筱君在《新台灣加油》中透露，當日林父不停哭泣，見廖筱君現身致意，關心她工作繁忙，催她快回去上班。而另一邊林母則是戴著墨鏡、面無表情，直到廖向前去抱她後，林母才開始抽搐、眼淚潰堤。現場播放唯一一段林奕含的聲音，是她在國外旅遊時打電話給媽媽，喊著：「媽媽，七夕情人節快樂！」林媽媽聽到這段錄音再度崩潰，抱著林奕含的哥哥痛哭。

此外，廖筱君提及，在告別式上林奕含老公憶亡妻，他表示林奕含是他做了好幾輩子好事才能夠遇見的人，不難看出兩人鶼鰈情深。林奕含之死迄今，北市府已經開第一槍實施補習班實名制，《蘋果日報》報導，廖筱君表示接下來節目會繼續探討相關議題，「雖然同心補習班第一時間有申訴專線，但這些受害者怎麼敢去跟補習班講？應該要有公權力介入」，並追蹤賴清德市長到底有沒有成立申訴專線？呼籲政府和檢調單位要拿出態度，讓人民免於恐懼。

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林奕含的告別式12日在台北市第二殯儀館舉行。（資料照，記者陳恩惠攝）

廖筱君（右）多次在節目中探討跟林奕含有關的事件。（截取自YouTube）