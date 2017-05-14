限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

林奕含告別式 林母抽搐淚擁廖筱君

2017/05/14 20:38

廖筱君（左）透露林奕含告別式（右）的情況。（合成圖，三立提供、翻攝自林奕含臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12日才女作家林奕含舉行告別式，三立主播廖筱君是唯一獲林父准許入內的新聞工作者。雖然是間接透過友人得知告別式的時間地點，但廖決定前去後感觸頗深，更堅定未來會繼續探討相關議題的決心

廖筱君在《新台灣加油》中透露，當日林父不停哭泣，見廖筱君現身致意，關心她工作繁忙，催她快回去上班。而另一邊林母則是戴著墨鏡、面無表情，直到廖向前去抱她後，林母才開始抽搐、眼淚潰堤。現場播放唯一一段林奕含的聲音，是她在國外旅遊時打電話給媽媽，喊著：「媽媽，七夕情人節快樂！」林媽媽聽到這段錄音再度崩潰，抱著林奕含的哥哥痛哭。

此外，廖筱君提及，在告別式上林奕含老公憶亡妻，他表示林奕含是他做了好幾輩子好事才能夠遇見的人，不難看出兩人鶼鰈情深。林奕含之死迄今，北市府已經開第一槍實施補習班實名制，《蘋果日報》報導，廖筱君表示接下來節目會繼續探討相關議題，「雖然同心補習班第一時間有申訴專線，但這些受害者怎麼敢去跟補習班講？應該要有公權力介入」，並追蹤賴清德市長到底有沒有成立申訴專線？呼籲政府和檢調單位要拿出態度，讓人民免於恐懼。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

林奕含的告別式12日在台北市第二殯儀館舉行。（資料照，記者陳恩惠攝）

廖筱君（右）多次在節目中探討跟林奕含有關的事件。（截取自YouTube）

相關新聞

推薦新聞
錯過林奕含輕生簡訊崩潰？ 林夫友人跳出來說... 錯過林奕含輕生簡訊崩潰？ 林夫友人跳出來說...
2017/05/14 15:27
豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人 豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人
2017/05/14 13:53
吳宗憲背書黃沐妍「假道歉」 小小瑜淚崩秀5證據 吳宗憲背書黃沐妍「假道歉」 小小瑜淚崩秀5證據
2017/05/14 15:35
5歲萌女嗨扭骨盆舞 63歲鄭進一嘆：以後看不到了 5歲萌女嗨扭骨盆舞 63歲鄭進一嘆：以後看不到了
2017/05/14 16:48
不捨林奕含 邱瓈寬：我堅信因果......！ 不捨林奕含 邱瓈寬：我堅信因果......！
2017/05/14 16:43
林奕含告別式 林母抽搐淚擁廖筱君 林奕含告別式 林母抽搐淚擁廖筱君
2017/05/14 20:38
無理中斷節目流程 吳宗憲譙女星「北七」 無理中斷節目流程 吳宗憲譙女星「北七」
2017/05/14 20:00
奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO 奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO
2017/05/14 13:36
正妹人妻罕見放閃 嘴甜大讚陶喆浪漫 正妹人妻罕見放閃 嘴甜大讚陶喆浪漫
2017/05/14 13:11
狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿 狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿
2017/05/14 16:51
朴有天秒變臭臉 要經紀人丟掉粉絲禮物 朴有天秒變臭臉 要經紀人丟掉粉絲禮物
2017/05/14 19:37
女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節 女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節
2017/05/14 18:05
Max爆哭成淚人兒逗笑隋棠 母親節最應景？ Max爆哭成淚人兒逗笑隋棠 母親節最應景？
2017/05/14 16:07
肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞 肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞
2017/05/14 15:02
84歲老母登台獻唱 鄭進一攻蛋淚崩 84歲老母登台獻唱 鄭進一攻蛋淚崩
2017/05/14 18:08
吳宗憲挺黃沐妍 卻發動網友去小小瑜臉書... 吳宗憲挺黃沐妍 卻發動網友去小小瑜臉書...
2017/05/14 17:18
郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光 郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光
2017/05/14 15:15
鄭進一攻蛋處男秀 中空狄鶯領十三將相助 鄭進一攻蛋處男秀 中空狄鶯領十三將相助
2017/05/14 15:21
女星出外景接惡耗 母親節前夕痛失媽媽 女星出外景接惡耗 母親節前夕痛失媽媽
2017/05/14 21:06
方媛廚藝賣相掉漆 郭富城曬「謝媽宴」菜單救援 方媛廚藝賣相掉漆 郭富城曬「謝媽宴」菜單救援
2017/05/14 18:19
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.