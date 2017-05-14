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（影音）周湯豪心疼比莉罹癌 獻唱《媽寶》惹淚崩

2017/05/14 21:21

周湯豪（左）和媽媽比莉母子情深，並在母親節前夕獻上自創曲《媽寶》。（翻攝自周湯豪臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導］藝人周湯豪外型帥氣，因一首《帥到分手》人氣飆漲，近期跨足戲劇圈表現亮眼。而創作實力深厚的他也趁著母親節到來，寫下自創曲《媽寶》送給媽媽比莉，雖然旋律輕快，但歌詞寫盡和比莉濃厚的母子情，讓網友聽了感動直呼「飆淚了！」

周湯豪在歌詞中寫下對媽媽的愛，並心疼媽媽近幾年為病所苦。（擷取自YouTube）

周湯豪頂著比莉兒子的光環，出道以來頻頻惹議，但仍憑著自己的努力備受肯定。14日適逢母親節，周湯豪邀來音樂人崔惟楷合唱自創曲《媽寶》，並告白「媽媽就是寶，能當媽寶就是福」，將這首歌獻給比莉。歌詞中不僅感謝比莉一路以來的支持、陪伴，最後還撒嬌甜喊「比莉我愛你 我不能沒有你」，十分暖心。

周湯豪從小和比莉相依為命，讓母子倆感情密不可分，而比莉近幾年力抗淋巴癌，更因化療掉髮，歌詞中也提到雖然罹病掉髮，但比莉依然帶著微笑，讓周湯豪看了相當心疼。歌曲一發布後，立刻吸引20幾萬人觀看，網友廳紛紛直喊「太感人了」、「一聽就淚崩」，更大讚周湯豪是個孝順的好兒子。

周湯豪今也發文祝比莉母親節快樂，更開玩笑直呼「怎麼我變老，你就凍齡啦！」（翻攝自周湯豪臉書）

（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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