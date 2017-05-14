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女星出外景接惡耗 母親節前夕痛失媽媽

2017/05/14 21:06

女星巴鈺（左）今在臉書透露媽媽（右）已經過世。（翻攝自巴鈺臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星巴鈺除了演出電視劇，也主持過許多外景節目，今年更加入《食尚玩家》成為固定主持群之一，事業發展有聲有色。不過，今日巴鈺卻在臉書透露，其實今年是她度過的第一個沒有媽媽的母親節，更感性表示「我捨不得媽媽，希望可以多跟媽媽在一起幾年」。

巴鈺（前）和媽媽（後）的合照。（翻攝自巴鈺臉書）

巴鈺今日早上在臉書PO文，透露兩星期前在智利出外景時，媽媽在舊金山於睡夢中安詳離世，因此今天是她第一個沒有媽媽的母親節。巴鈺說，由於媽媽已經被4、5種病痛困擾多年，因此媽媽走的當下她心情其實很平靜，就跟叔叔寄來媽媽臨終時的照片一樣，「像是睡了一樣，沒有一點痛苦的表情」。

巴鈺（右）和媽媽（左）約定好要在天家見。（翻攝自巴鈺臉書）

巴鈺還說，由於今年媽媽病情惡化，兩個月前她抱著「見最後一面」的心情跟劇組請假去美國陪媽媽，那段日子媽媽一度好轉，除了意識變清楚、胃口也變好，他們3姐弟更與媽媽一同享受了彼此結婚之後就少有的天倫之樂。

巴鈺（右）的媽媽（左）已經飽受病痛多年。（翻攝自巴鈺臉書）

而就在巴鈺要搭機回台之前，她在醫院抱著媽媽說：「媽，這大概是我們最後一次見面了，你要有從神來的平安，我們將來天家見哦！」媽媽也承諾她將來會在天堂見面。雖然不捨、雖然希望還能跟媽媽在一起許多年，但巴鈺也相信自己之後一定會在天上跟媽媽相見，並喊話媽媽說「我愛妳，永遠永遠」。

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