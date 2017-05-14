朴有天秒變臭臉 要經紀人丟掉粉絲禮物

朴有天近年捲入性侵疑雲，雖是後洗清冤屈，但形象已跌至谷底。（翻攝自NEWS1）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團「JYJ」成員朴有天，去年突然捲入性侵風波，又被指稱愛上酒店尋歡、偏好在廁所辦事的性癖，雖然事後洗清性侵嫌疑，但形象早已跌至谷底，演藝事業受到重挫。近日，朴有天又被起底，過去曾叫經紀人把粉絲送的禮物丟掉，影片曝光後，朴有天一秒變臭臉的舉動，引起不少粉絲不滿。

朴有天被翻出曾叫經紀人丟掉粉絲禮物的影片。（合成圖，擷取自YouTube）

有網友曬出2014年參加「JYJ」簽名會的片段，影片中，朴有天先是收到一名女粉絲送的小禮物，並露出溫暖的微笑開心地收下禮物，沒想到下一秒就轉頭擺出臭臉，嚴肅地對著經紀人說「丟掉」，短短幾秒間的表情變化，讓網友直呼「一臉瞧不起的樣子，你們看不出来？」、「真的太噁心了」、「這表情太可怕了」。

粉絲為朴有天喊冤，表示當時朴有天只是在和經紀人開玩笑。（翻攝自STARNEWS）

事後，有粉絲為朴有天解釋，當天朴有天只是在和經紀人開玩笑，下一秒就露出微笑了，更表示因為簽名會有很多粉絲會送禮物，所以都會集中在後方的紙箱裡，最後都會帶走，不是故意丟掉。

相關影片：（影片截取自YouTube，如遭移除敬請見諒）