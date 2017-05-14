不捨嘎媽扛壓力 嘎嘎懺悔「讓你蒙羞」

嘎嘎今日在臉書發文跟媽媽懺悔。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「MP魔幻力量」主唱嘎嘎出道以來花邊新聞就不斷，去年更因為半年內先是流出他掀安心亞裙子的影片，後又和「Popu Lady」的團員寶兒當街唇交被拍到，因而遭到「相信音樂」退團處分。今日適逢母親節，嘎嘎也在臉書向媽媽懺悔，感性稱：「我永遠記得你因為我的不懂事掉下的眼淚。」

嘎嘎（右一）曾是「MP魔幻力量」的主唱。（資料照，記者王文麟攝）

嘎嘎今日在臉書PO文，透露自己因為天生反骨，人生的路上總是在錯誤中學習，而媽媽即便從19歲開始就不常在他身邊，當年也曾因為壓力太大，不想把自己生下來，但他永遠記得媽媽因為他不懂事而掉淚，也總是透過網路或是家族群組鼓勵兒子要繼續努力、做對的事情。這讓嘎嘎難過道：「這幾年很抱歉讓你們陪著我一起吃苦，甚至讓你們蒙羞，沒能讓妳跟老爸享清福我很慚愧。」

此外，嘎嘎也喊話媽媽說：「這個家最辛苦的就是妳，因為妳的犧牲而成就了我的夢想。」雖然自己曾經好幾度想放棄都不敢告訴媽媽，但是嘎嘎也承諾「希望有天能讓妳再因為我而驕傲一次，更希望妳能健康快樂平安過完這輩子，我會繼續努力，因為你們永遠是我的動力跟後盾」，並在文末表示「母親節快樂，抱歉今年沒能陪在你身邊，媽，您永遠是最愛」。

嘎嘎臉書全文。（翻攝自嘎嘎臉書）