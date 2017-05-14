限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

母親節前夕痛失奶奶 賀軍翔告白「永遠愛祢」

2017/05/14 18:59

賀軍翔近日忙於新戲宣傳，卻碰上親人離世。（翻攝自賀軍翔臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕14日適逢母親節，許多藝人都在社群網站曬照獻上祝福，充滿濃濃母親節氛圍。不過，藝人「小美」賀軍翔卻在母親節前夕痛失奶奶，而主演的網路劇《寒武紀》即將上檔，面對親人離世他仍敬業配合宣傳，讓粉絲看了相當心疼

賀軍翔曬出多張和奶奶的合照，痛心喊話「很高興這輩子能當你的孫子」。（合成圖，翻攝自賀軍翔臉書）

賀軍翔的奶奶在7日上午安詳離世，讓他悲痛不已，賀軍翔從小就會幫奶奶在米店賣米，進入演藝圈後，更是經常聽他提起要陪奶奶過年。面對奶奶逝世，賀軍翔也在臉書痛心寫下「謝謝奶奶的辛苦，才能有我們這些後代子孫」，更感性喊話「很高興這輩子能當你的孫子」，字裡行間流露出濃厚的祖孫情。

不少網友紛紛留言替他打氣，安慰「奶奶有福氣，兒孫孝順」、「你是好孫子，要好好照顧自己」，並希望奶奶一路好走。雖然不能跟奶奶共度母親節，但賀軍翔也不忘告白：「奶奶，我永遠愛祢。」

雖在母親節前夕痛失奶奶，但賀軍翔仍不忘告白「我永遠愛祢」。（翻攝自賀軍翔臉書）

相關新聞

推薦新聞
錯過林奕含輕生簡訊崩潰？ 林夫友人跳出來說... 錯過林奕含輕生簡訊崩潰？ 林夫友人跳出來說...
2017/05/14 15:27
舒淇母親節PO文洩懷孕喜訊？粉絲搶破頭喊恭喜 舒淇母親節PO文洩懷孕喜訊？粉絲搶破頭喊恭喜
2017/05/14 10:46
（影音）言承旭神隱1年首露面 復合林志玲「看她啊」 （影音）言承旭神隱1年首露面 復合林志玲「看她啊」
2017/05/14 17:28
劉香慈秘產豪門兒 PO寶寶高清正臉照 劉香慈秘產豪門兒 PO寶寶高清正臉照
2017/05/14 10:32
豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人 豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人
2017/05/14 13:53
索非亞「燒紙錢容易鬼附身」 命理師反駁... 索非亞「燒紙錢容易鬼附身」 命理師反駁...
2017/05/14 12:11
5歲萌女嗨扭骨盆舞 63歲鄭進一嘆：以後看不到了 5歲萌女嗨扭骨盆舞 63歲鄭進一嘆：以後看不到了
2017/05/14 16:48
豬哥亮拔河病魔 楊宗憲喊話謝金燕「辛苦了」 豬哥亮拔河病魔 楊宗憲喊話謝金燕「辛苦了」
2017/05/14 17:45
正妹人妻罕見放閃 嘴甜大讚陶喆浪漫 正妹人妻罕見放閃 嘴甜大讚陶喆浪漫
2017/05/14 13:11
不捨林奕含 邱瓈寬：我堅信因果......！ 不捨林奕含 邱瓈寬：我堅信因果......！
2017/05/14 16:43
奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO 奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO
2017/05/14 13:36
周元入伍倒數！粉絲前大方認愛寶兒 還自爆會對女友撒嬌 周元入伍倒數！粉絲前大方認愛寶兒 還自爆會對女友撒嬌
2017/05/14 11:02
狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿 狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿
2017/05/14 16:51
肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞 肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞
2017/05/14 15:02
女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節 女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節
2017/05/14 18:05
《江南Style》全世界爆紅 卻讓PSY嚇到開始自我懷疑 《江南Style》全世界爆紅 卻讓PSY嚇到開始自我懷疑
2017/05/14 12:28
Max爆哭成淚人兒逗笑隋棠 母親節最應景？ Max爆哭成淚人兒逗笑隋棠 母親節最應景？
2017/05/14 16:07
強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？ 強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？
2017/05/14 16:06
吳宗憲挺黃沐妍 卻發動網友去小小瑜臉書... 吳宗憲挺黃沐妍 卻發動網友去小小瑜臉書...
2017/05/14 17:18
郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光 郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光
2017/05/14 15:15
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.