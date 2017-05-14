母親節前夕痛失奶奶 賀軍翔告白「永遠愛祢」

賀軍翔近日忙於新戲宣傳，卻碰上親人離世。（翻攝自賀軍翔臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕14日適逢母親節，許多藝人都在社群網站曬照獻上祝福，充滿濃濃母親節氛圍。不過，藝人「小美」賀軍翔卻在母親節前夕痛失奶奶，而主演的網路劇《寒武紀》即將上檔，面對親人離世他仍敬業配合宣傳，讓粉絲看了相當心疼。

賀軍翔曬出多張和奶奶的合照，痛心喊話「很高興這輩子能當你的孫子」。（合成圖，翻攝自賀軍翔臉書）

賀軍翔的奶奶在7日上午安詳離世，讓他悲痛不已，賀軍翔從小就會幫奶奶在米店賣米，進入演藝圈後，更是經常聽他提起要陪奶奶過年。面對奶奶逝世，賀軍翔也在臉書痛心寫下「謝謝奶奶的辛苦，才能有我們這些後代子孫」，更感性喊話「很高興這輩子能當你的孫子」，字裡行間流露出濃厚的祖孫情。

不少網友紛紛留言替他打氣，安慰「奶奶有福氣，兒孫孝順」、「你是好孫子，要好好照顧自己」，並希望奶奶一路好走。雖然不能跟奶奶共度母親節，但賀軍翔也不忘告白：「奶奶，我永遠愛祢。」

雖在母親節前夕痛失奶奶，但賀軍翔仍不忘告白「我永遠愛祢」。（翻攝自賀軍翔臉書）