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方媛廚藝賣相掉漆 郭富城曬「謝媽宴」菜單救援

2017/05/14 18:19

郭富城、方媛甜蜜合體。（翻攝自明報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「天王嫂」方媛昨化身廚娘，花1個多小時為郭富城洗手做羹湯，3菜1湯的佳餚卻用5年舊報紙鋪桌，被鄉民嫌「鋪報紙有點難看，大失雅色」，而郭富城今則曬出 「謝媽宴」菜單，內含對媽媽滿滿的愛意。

郭富城（左）上月低調迎娶合腳小模方媛（右）。（資料照，香港成報提供）

郭富城向來以孝順出名，他預留空檔與家人至中環吃中菜館慶祝母親節，今在Instagram曬出謝媽宴料理，每道菜名皆以諧音取名，包括「塊糕長大（快點長大）」、「無限鮑茸（無限包容）」、「遮風擋乳（遮風擋雨）」，還有成名曲「對你愛不圓（對你愛不完）」等，人頭消費計價520（我愛你）港幣，相當有巧思。

兩人稍早被媒體直擊戴著墨鏡現身中環置地廣場，升格當天王嫂的方媛緊挽著郭富城，她的腹部微微凸起，而郭富城透露是來買禮物送媽媽，晚上則會和家人一起吃飯，鄉民紛紛留言祝賀「祝福郭媽媽母親節快樂，身體健康」、「好有心思的母親宴，對你愛不圓」、「寓意很好，520」。

方媛昨展現廚藝，花1個多小時料理出3菜1湯，卻慘遭酸民酸「鋪報紙沒品味！」（翻攝自Instagram）

郭富城母親節與家人用餐慶祝，噴愛曬「謝媽宴」菜單。（翻攝自Instagram）謝媽宴菜色。（翻攝自臉書）

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