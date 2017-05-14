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吳宗憲挺黃沐妍 卻發動網友去小小瑜臉書...

2017/05/14 17:18

張芯瑜（左）因為被黃沐妍（右）指控大小眼很受傷。（合成圖，翻攝自張芯瑜、黃沐妍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃沐妍日前在《小明星大跟班》上指「小小瑜」張芯瑜在她粉絲團人氣變高了之後才會和她打招呼、合照，暗諷小小瑜交朋友大小眼。雖然事後黃沐研發文道歉，小小瑜也稱黃事後向她道歉、說是節目效果，怎料主持人吳宗憲卻站出來稱黃是「假道歉」。對此，吳宗憲疑似是發現自己心直口快造成小小瑜2度傷害，今日也趕緊在臉書改口。

吳宗憲雖然認為黃沐妍說的是真話，但又認為自己認識的小小瑜並非大小眼的人。（翻攝自吳宗憲臉書）

吳宗憲今日下午在臉書發文稱，小小瑜對於與黃沐妍的誤會一直耿耿於懷，而他認為其實綜藝節目就像「拳擊賽」，在兵荒馬亂的時候難免會說出一些為了「節目效果」所講的話，且他也掛保證說他認識的小小瑜很認真、絕對不是大小眼的人，要大家去臉書給小小瑜秀秀，讓她別再難過。

不過事實上，吳宗憲今受訪時才說黃沐妍一定是說真話，只是害怕才假道歉，「一定是有這個事才會講」。如今又在臉書說慌亂的時候難免會說出一些為了節目效果所講的話，甚至特地將「為了效果」括起來，言下之意似乎意有所指。

吳宗憲臉書全文。（翻攝自吳宗憲臉書）

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