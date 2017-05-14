羅志祥暴走護素人慘被耍 子弟兵女團早就出道

因素人女團和對手實力懸殊遭拒簽，讓羅志祥當場爆氣替團員喊冤。（翻攝自天生是優我微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人羅志祥近日在中國女團培訓實境秀《天生是優我》擔任教頭，親自挑選子弟兵，更大方傳授出道23年來累積的經驗。不料日前對戰美國團體時，評審以對方實力太強為由拒簽他愛徒，讓羅志祥當場爆怒，氣憤替成員抱不平，不過事後卻有網友爆料，其實女團成員大部分都已簽約出道，羅志祥遭節目狠擺一道。

羅志祥近日受邀擔任浙江衛視《天生是優我》教頭，挑選並訓練素人女團。（翻攝自羅志祥Instagram）

在13日的節目中，羅志祥所帶領的素人女團對上美國出道女團，對戰結束後，評審認為對方實力太強而拒簽節目裡的團員，讓羅志祥氣憤不已，怒批：「每一個挑戰的國家都這麼強，哪個線上的歌手可以比過他們，沒有幾個，連我都會輸的！」更看著身旁失落的團員，心碎表示「她們只是素人，但今天呢，夢想碎了，什麼都沒了」，替成員抱屈。

羅志祥坦言自己的演藝之路也是苦過來的，對於團員的失落心情感同身受。（翻攝自天生是優我微博）

羅志祥罕見在節目爆氣，不過卻有網友爆料「優我女團從一開始就不可能出道」，並指出13位素人女孩中有9位早已簽約並分屬不同公司，但羅志祥卻從頭到尾都被蒙在鼓裡，更痛批「女團和節目組狼狽為奸」。此外，也有網友表示第一次看到羅志祥這麼難過，氣喊「這個節目配不上你！」

有網友爆料素人女團其實超過一半早已簽約，羅志祥恐被狠捅一刀。（翻攝自微博）