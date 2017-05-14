限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

羅志祥暴走護素人慘被耍 子弟兵女團早就出道

2017/05/14 18:33

因素人女團和對手實力懸殊遭拒簽，讓羅志祥當場爆氣替團員喊冤。（翻攝自天生是優我微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人羅志祥近日在中國女團培訓實境秀《天生是優我》擔任教頭，親自挑選子弟兵，更大方傳授出道23年來累積的經驗。不料日前對戰美國團體時，評審以對方實力太強為由拒簽他愛徒，讓羅志祥當場爆怒，氣憤替成員抱不平，不過事後卻有網友爆料，其實女團成員大部分都已簽約出道，羅志祥遭節目狠擺一道。

羅志祥近日受邀擔任浙江衛視《天生是優我》教頭，挑選並訓練素人女團。（翻攝自羅志祥Instagram）

在13日的節目中，羅志祥所帶領的素人女團對上美國出道女團，對戰結束後，評審認為對方實力太強而拒簽節目裡的團員，讓羅志祥氣憤不已，怒批：「每一個挑戰的國家都這麼強，哪個線上的歌手可以比過他們，沒有幾個，連我都會輸的！」更看著身旁失落的團員，心碎表示「她們只是素人，但今天呢，夢想碎了，什麼都沒了」，替成員抱屈。

羅志祥坦言自己的演藝之路也是苦過來的，對於團員的失落心情感同身受。（翻攝自天生是優我微博）

羅志祥罕見在節目爆氣，不過卻有網友爆料「優我女團從一開始就不可能出道」，並指出13位素人女孩中有9位早已簽約並分屬不同公司，但羅志祥卻從頭到尾都被蒙在鼓裡，更痛批「女團和節目組狼狽為奸」。此外，也有網友表示第一次看到羅志祥這麼難過，氣喊「這個節目配不上你！」

有網友爆料素人女團其實超過一半早已簽約，羅志祥恐被狠捅一刀。（翻攝自微博）

相關新聞

推薦新聞
舒淇母親節PO文洩懷孕喜訊？粉絲搶破頭喊恭喜 舒淇母親節PO文洩懷孕喜訊？粉絲搶破頭喊恭喜
2017/05/14 10:46
（影音）言承旭神隱1年首露面 復合林志玲「看她啊」 （影音）言承旭神隱1年首露面 復合林志玲「看她啊」
2017/05/14 17:28
豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人 豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人
2017/05/14 13:53
索非亞「燒紙錢容易鬼附身」 命理師反駁... 索非亞「燒紙錢容易鬼附身」 命理師反駁...
2017/05/14 12:11
5歲萌女嗨扭骨盆舞 63歲鄭進一嘆：以後看不到了 5歲萌女嗨扭骨盆舞 63歲鄭進一嘆：以後看不到了
2017/05/14 16:48
豬哥亮拔河病魔 楊宗憲喊話謝金燕「辛苦了」 豬哥亮拔河病魔 楊宗憲喊話謝金燕「辛苦了」
2017/05/14 17:45
恭喜！最醜港姐備孕2年 母親節宣布有喜 恭喜！最醜港姐備孕2年 母親節宣布有喜
2017/05/14 15:33
布蘭妮本尊臉書催票 來台撈金開賣售6成 布蘭妮本尊臉書催票 來台撈金開賣售6成
2017/05/14 11:40
蔡依林出賣老媽 曬照驚見長腿小辣妹 蔡依林出賣老媽 曬照驚見長腿小辣妹
2017/05/14 11:57
不捨林奕含 邱瓈寬：我堅信因果......！ 不捨林奕含 邱瓈寬：我堅信因果......！
2017/05/14 16:43
女星自曝切除子宮 感嘆「女人不是生子就是生瘤」 女星自曝切除子宮 感嘆「女人不是生子就是生瘤」
2017/05/14 11:51
奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO 奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO
2017/05/14 13:36
周元入伍倒數！粉絲前大方認愛寶兒 還自爆會對女友撒嬌 周元入伍倒數！粉絲前大方認愛寶兒 還自爆會對女友撒嬌
2017/05/14 11:02
狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿 狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿
2017/05/14 16:51
肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞 肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞
2017/05/14 15:02
女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節 女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節
2017/05/14 18:05
《江南Style》全世界爆紅 卻讓PSY嚇到開始自我懷疑 《江南Style》全世界爆紅 卻讓PSY嚇到開始自我懷疑
2017/05/14 12:28
強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？ 強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？
2017/05/14 16:06
84歲老母登台獻唱 鄭進一攻蛋淚崩 84歲老母登台獻唱 鄭進一攻蛋淚崩
2017/05/14 18:08
郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光 郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光
2017/05/14 15:15
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.