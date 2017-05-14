怕被肉慾渡邊直美吃掉 男星「加油添醋」道歉了

博焱（右）日前在節目上坦言，怕被渡邊直美（左）吃掉，所以不敢接受她的好意。（合成圖，翻攝自渡邊直美Instagram、博焱臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星渡邊直美擁有標誌性的圓潤身材，卻相當自信又大方，可愛爽朗的個性吸引無數死忠粉絲。日前渡邊直美去年透過友人認識台灣藝人博焱，更自爆兩人曾曖昧1個月頻繁傳訊息互動，但最後卻不了了之。博焱近日則在節目上自爆，因為怕被女方「吃掉」，才決定停止連絡，引起大批網友不滿，怒轟他根本不尊重女生。

博焱在臉書向渡邊直美道歉，認了在節目中加油添醋。（翻攝自博焱臉書）

渡邊直美曾在受訪時坦言，遭到博焱已讀不回，兩人已經在2月斷了聯絡。而博焱卻在《綜藝大熱門》中自爆，渡邊直美對他相當熱情，甚至邀請他單獨去日本玩，而博焱也透露曾在報導上看過渡邊直美坦言自己是個很「肉慾」的人，讓他擔心到日本會被女方「吃掉」。節目上的言論也讓網友直呼，博焱的言論根本是人身攻擊。

渡邊直美是日本知名搞笑藝人，活潑幽默的個性受到大批粉絲喜愛。（翻攝自渡邊直美Instagram）

事後，博焱則在臉書錄製影片，向渡邊直美與觀眾道歉，他坦言在節目上為了做效果「加油添醋」，用了一些誇大的言辭，造成對方的傷害感到很抱歉，對於自己身為公眾人物在節目上說了一些不當的言論，真心向大家道歉。



相關影片：（影片截取自臉書，如遭移除敬請見諒）