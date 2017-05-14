限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

怕被肉慾渡邊直美吃掉 男星「加油添醋」道歉了

2017/05/14 18:47

博焱（右）日前在節目上坦言，怕被渡邊直美（左）吃掉，所以不敢接受她的好意。（合成圖，翻攝自渡邊直美Instagram、博焱臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星渡邊直美擁有標誌性的圓潤身材，卻相當自信又大方，可愛爽朗的個性吸引無數死忠粉絲。日前渡邊直美去年透過友人認識台灣藝人博焱，更自爆兩人曾曖昧1個月頻繁傳訊息互動，但最後卻不了了之。博焱近日則在節目上自爆，因為怕被女方「吃掉」，才決定停止連絡，引起大批網友不滿，怒轟他根本不尊重女生。

博焱在臉書向渡邊直美道歉，認了在節目中加油添醋。（翻攝自博焱臉書）

渡邊直美曾在受訪時坦言，遭到博焱已讀不回，兩人已經在2月斷了聯絡。而博焱卻在《綜藝大熱門》中自爆，渡邊直美對他相當熱情，甚至邀請他單獨去日本玩，而博焱也透露曾在報導上看過渡邊直美坦言自己是個很「肉慾」的人，讓他擔心到日本會被女方「吃掉」。節目上的言論也讓網友直呼，博焱的言論根本是人身攻擊。

渡邊直美是日本知名搞笑藝人，活潑幽默的個性受到大批粉絲喜愛。（翻攝自渡邊直美Instagram）

事後，博焱則在臉書錄製影片，向渡邊直美與觀眾道歉，他坦言在節目上為了做效果「加油添醋」，用了一些誇大的言辭，造成對方的傷害感到很抱歉，對於自己身為公眾人物在節目上說了一些不當的言論，真心向大家道歉。

相關影片：（影片截取自臉書，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
錯過林奕含輕生簡訊崩潰？ 林夫友人跳出來說... 錯過林奕含輕生簡訊崩潰？ 林夫友人跳出來說...
2017/05/14 15:27
舒淇母親節PO文洩懷孕喜訊？粉絲搶破頭喊恭喜 舒淇母親節PO文洩懷孕喜訊？粉絲搶破頭喊恭喜
2017/05/14 10:46
吳宗憲背書黃沐妍「假道歉」 小小瑜淚崩秀5證據 吳宗憲背書黃沐妍「假道歉」 小小瑜淚崩秀5證據
2017/05/14 15:35
豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人 豬哥亮緊鎖昏睡台大 謝順福不接不回余家人
2017/05/14 13:53
生了！主播曾控醫療疏失 鄉民歪樓恭喜醫師 生了！主播曾控醫療疏失 鄉民歪樓恭喜醫師
2017/05/14 11:18
索非亞「燒紙錢容易鬼附身」 命理師反駁... 索非亞「燒紙錢容易鬼附身」 命理師反駁...
2017/05/14 12:11
豬哥亮拔河病魔 楊宗憲喊話謝金燕「辛苦了」 豬哥亮拔河病魔 楊宗憲喊話謝金燕「辛苦了」
2017/05/14 17:45
布蘭妮本尊臉書催票 來台撈金開賣售6成 布蘭妮本尊臉書催票 來台撈金開賣售6成
2017/05/14 11:40
正妹人妻罕見放閃 嘴甜大讚陶喆浪漫 正妹人妻罕見放閃 嘴甜大讚陶喆浪漫
2017/05/14 13:11
女星自曝切除子宮 感嘆「女人不是生子就是生瘤」 女星自曝切除子宮 感嘆「女人不是生子就是生瘤」
2017/05/14 11:51
奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO 奧蘭多超模前妻再婚 下週嫁千億CEO
2017/05/14 13:36
狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿 狄鶯辣挺鄭進一 蹦D奶加碼躺地開腿
2017/05/14 16:51
肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞 肥肥逝世9年 鄭少秋女曬照弔沈殿霞
2017/05/14 15:02
女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節 女兒逝世20年 白冰冰淚唱《燕仔》過母親節
2017/05/14 18:05
《江南Style》全世界爆紅 卻讓PSY嚇到開始自我懷疑 《江南Style》全世界爆紅 卻讓PSY嚇到開始自我懷疑
2017/05/14 12:28
Max爆哭成淚人兒逗笑隋棠 母親節最應景？ Max爆哭成淚人兒逗笑隋棠 母親節最應景？
2017/05/14 16:07
強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？ 強尼戴普揮霍無度 盤點13年來197億到底都花去哪？
2017/05/14 16:06
84歲老母登台獻唱 鄭進一攻蛋淚崩 84歲老母登台獻唱 鄭進一攻蛋淚崩
2017/05/14 18:08
鄭進一攻蛋處男秀 中空狄鶯領十三將相助 鄭進一攻蛋處男秀 中空狄鶯領十三將相助
2017/05/14 15:21
郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光 郭書瑤曬娘萌照 超帥外公曝光
2017/05/14 15:15
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.