孫芸芸曬嬰兒照 原來母親節還是這個大日子!

孫芸芸po出當年媽媽抱著她的照片,眼睛又圓又大。(取自臉書)

〔娛樂頻道/綜合報導〕母親節,第一名媛孫芸芸今天po當年母親抱著仍是嬰兒的她的老照片,她的生日是5月14日,她說出生的當天也跟今天一樣是母親節,「今天是很特別的日子」!外界早知孫芸芸的美貌遺傳自母親何念慈,但看到孫芸芸還是小baby的照片,都忍不住驚呼好可愛,小時候就有一雙圓又靈秀的大眼睛!

孫芸芸今年度過39歲生日,「今天是很特別的日子,除了是母親節之外也是媽咪的母難日。我生的那一天跟今天一樣是母親節❤️ 謝謝媽咪 i love you so so much,Happy mother's day!!! 」