繼女坐大腿送禮 徐若瑄曬五口全家福吸睛

徐若瑄開心收繼女送的母親節卡片。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕徐若瑄與新加坡航運富商李雲峰結婚後，對老公與前妻所生的兩個女兒視如己出，除了會替她們挖耳朵，還會一起泡澡、交流私密心事，感情十分要好，兒子小V寶也相當黏姊姊，今收到繼女所送的母親節禮物，讓她感動直呼：「好美麗的一天！」

徐若瑄收到繼女親手煎的荷包蛋，讓她直呼感動。（翻攝自臉書）

徐若瑄母親節除了收到兒子送的手掌卡片，還收到繼女的卡片及荷包蛋，她在臉書曬出全家福大合照，開心寫下「感謝貼心的寶貝女兒！一張DIY的用心卡片&親手煎的一顆荷包蛋」，讓她直呼感動，忍不住環抱兩個女兒。她透露先前兒子病了2星期，近日也已痊癒，開始會自己吃東西及調皮搗蛋，最後也感謝老公的陪伴，「好美麗的一天！也祝大家母親節快樂！」

小V寶病了2星期，近日康復，已開始會調皮搗蛋。（翻攝自臉書）

徐若瑄先前曾遭網友批評「最討厭看到妳們這種後母、整天只發自己親生的孩子」，讓她滿腹委屈，還特地發文解釋，兩個女兒已進入青春期，有自己的形象和隱私，每當要發有關於女兒照片時，都會尊重她們的意見，此舉也得到網友大力讚賞。

小V寶在學校做了小手掌卡片，送給徐若瑄當母親節禮物。（翻攝自臉書）