陶子曝光當媽心聲 3萬媽咪暖哭「感同身受」

陶晶瑩今在臉書PO出一家4口溫馨合照。（翻攝自陶晶瑩臉書）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕今是母親節，早已升格為母的「陶子」陶晶瑩，在臉書上有感而發，透露直到現在，她都無法肯定自己是不是百分之百願意當媽媽，有時也想過1個人的自由生活，但她明白當媽後，「母親這2個字代表責任，當所有女孩決定擔起責任時，她們即刻明白往後的日子不再是只為自己」，貼文吸引已升格當媽的劉香慈、「范范」范瑋琪，以及逾3萬網友點讚支持。

陶子與李李仁結婚12年，婚後生下11歲女兒荳荳、8歲兒子李小龍，她過去常在節目、訪問中分享育兒之道，今她在臉書上傳一家4口出遊照，幽默表示，很多媽媽當年也是有詩有遠方的小姐，但當媽後就從「小姐變成大姐」。

她坦承這些年來，偶爾也想擁有自己的生活，一個人走走、睡到自然醒、悠閒地讀本書，但是做為母親就必須扛起責任。「當所有女孩決定擔起責任時，她們即刻明白往後的日子不再是只為自己；她們下定決心成全，然後默默承擔，偶怨偶悔，卻從不放下。母親的付出不只是勞累，更多的是，她為了家而捨棄的自我。」

文末她也不忘感謝老公李李仁的幫助，並補上一句「臭小孩何時才長大」，溫暖寫出許多媽媽的心聲，引起熱烈迴響，不少網友紛紛表示：「陶子姐妳把我多年的感受寫出來了。」

陶晶瑩今在臉書透露幫媽心聲，吸引大批網友點讚支持。（翻攝自陶晶瑩臉書）