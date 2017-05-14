（影音）凱蒂佩芮性解放 人體料理2千萬人爭睹

凱蒂佩芮的新歌《Bon Appétit》MV大談解放。（翻攝YouTube）〔記者許世穎／綜合報導〕32歲美國天后凱蒂佩芮推出最新歌曲《Bon Appétit》MV，化身食材任人煮，果然引爆話題，上線不到2天，點擊率已直逼2千萬。她昨出席由洛杉磯KIIS-FM電台舉辦的「2017 Wango Tango」演唱會，受訪時直言該MV探討到性解放，「對我來說全部都是關於解放，而我想這個解放是來自靈魂的。」

凱蒂佩芮在《Bon Appétit》MV化身食材讓廚師備料。（翻攝YouTube）《Bon Appétit》為法文，現已引伸為「請慢用、吃飽一點」之意，凱蒂在MV中一開始被保鮮膜包住，幾名廚師將她從冰庫中抬出後便開始料理，抹麵粉的過程她任由上下其手，看起來與按摩沒兩樣。隨後又在身上備料，最後推到大鍋滾湯裡烹煮，但上菜後又化身脫衣舞孃大跳鋼管舞，相當逗趣。

凱蒂佩芮昨以短髮、黃色連身背心短裙現身「2017 Wango Tango」。（翻攝凱蒂佩芮IG）凱蒂昨以短髮、黃色連身背心短裙配合銀色短靴現身演唱會，受訪時大聊《Bon Appétit》MV的概念：「這首歌當然是流行音樂，但不只一個目標，對我來說，整張專輯都是360度解放，包括精神解放、性解放、負面解放以及靈性的解放。」她不諱言MV會讓大家感到疑惑，「因為它只是其中一部份，之後大家將會看到完整的成品。」

凱蒂佩芮《Bon Appétit》MV:（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）