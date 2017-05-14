（影音）豐臀金3歲女兒受夠了！崩潰對狗仔怒喊「別拍了」

豐臀金（左）的3歲愛女諾絲（右）最近在被狗仔跟蹤狂拍後，忍無可忍對他們大聲咆哮，要他們別再拍了。（翻攝自Radar Online）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國名媛「豐臀金」金卡達夏一家，幾乎可說是行走的「話題製造機」，每位家庭成員從身上穿搭到言行舉止，都是鎂光燈注目焦點，時常攻佔各大新聞版面。雖然這樣的情況在豐臀金去年於巴黎遇劫遭搶後，稍微平息消退了一些，但隨著豐臀金近日復出社交平台、開始跑趴參加各種活動，以及老公肯伊威斯特先前因情緒不穩入院治療、取消後面所有演出場次後，又讓他們再次成了狗仔跟隨的主要目標，但夫妻倆年僅3歲的大女兒諾絲卻再也無法忍受這樣的情況下去了，竟霸氣對著狂拍的狗仔怒喊：「別拍了！」

豐臀金與肯伊威斯特一家4口的一舉一動，都是外界矚目焦點。（翻攝自PopSugar）

豐臀金日前帶著愛女諾絲一起到洛杉磯的冰淇淋博物館（Museum of Ice Cream）參觀，2人準備離開時，狗仔就擋在母女倆前方，拿著相機狂拍；這時，手上拿著一支冰淇淋的諾絲卻突然大爆走，爆氣對著前方抱著相機、快門打不停的狗仔怒喊：「別拍了」，而狗仔們雖然邊拍邊向諾絲道歉，但依然沒有打算停止拍攝，讓小諾絲一路上繼續使出全力向他們咆哮，直到旁邊一言不發的豐臀金將女兒送上車才停止，相當霸氣。網友們看了這段影片則直呼：「諾絲不愧是肯伊的女兒」、「不要隨便招惹手上拿著冰淇淋的諾絲」、「給那可憐的小孩一點空間跟隱私吧！」

手上拿著冰淇淋的諾絲（右），在看到窮追猛打拿著相機對他們狂拍的狗仔後，整個爆氣不斷大喊「別拍了」。（翻攝自推特）

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