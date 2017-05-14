正妹主播羞曝這件事很浪漫 媽媽比她更狂

朱培滋（左起）、莊雨潔及宋燕旻出席單車日活動。（華視提供）

〔記者曾德蓉／台北報導〕華視主播宋燕旻、朱培滋與莊雨潔為響應節能減碳，並宣傳世大運轉播，昨出席「ICRT BIKE DAY單車日」，與民眾騎起腳踏車；因適逢母親節週，活動一結束，她們又奔回家陪媽媽過節，工作、家庭兼顧。

朱培滋不愧是氣象主播，行前就擔心會因下雨影響活動，果然一早就飄起雨來，她還被工作人員虧「神算」，所幸許多民眾風雨無阻到場參與，還有南部粉絲特別搭夜車北上，只為與3位主播合照，讓她們感動不已。

「ICRT BIKE DAY」自2009年舉辦至今，吸引超過2萬人參加，今年與華視合作，ICRT總經理白健文表示，很高興看到華視主播一起參與活動，也十分好奇3人平常的運動習慣，宋燕旻表示，有時會選擇騎腳踏車來運動，除了不用花什麼錢外，更重要的是「有時能和喜歡的人一起騎腳踏車，是件浪漫的事」。

朱培滋（左起）、莊雨潔及宋燕旻出席單車日活動。（華視提供）

朱培滋則是常在健身房內做重量訓練，希望讓腿部曲線更緊實，還自曝媽媽常會督促她運動，找她一起做瑜伽，運動行程排滿滿，宋燕旻一聽就笑說：「我媽媽也是運動狂，很會跳國標舞，還會打氣功，可惜我律動比較沒那麼好，沒辦法跟她一起跳國標。」

身兼樂團主唱的莊雨潔坦言平時較少運動，自嘲：「我最常做的運動應該是打鼓吧。」結論發現3人的媽媽，竟比她們更常運動顧健康。

此外，華視8月19日至30日，將轉播世大運賽事，朱培滋曾採訪過里約奧運，這次將成為台內轉播主力之一，她說很期待，也很興奮，壓力很大但會全力以赴，「直播不能NG，將會勤記一些專業術語」。