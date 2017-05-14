布蘭妮本尊臉書催票 來台撈金開賣售6成
2017/05/14 11:40
小甜甜布蘭妮下月13日將在南港展覽館開唱，不少鐵粉第一時間就搶票。（IMEtw提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕西洋天后「小甜甜」布蘭妮下月將來台開唱，這也是她出道18年首度登寶島，演唱會門票昨天中午正式開賣，雖然不少鐵粉在第一時間就直衝各地ibon機台搶票，不過截至昨下午4點開放網路售票時，也只售出6成，VIP區仍有不少空位，以她的地位與趴數，這樣的成績確實不理想，也許和她近年來的崩壞不無關係。
銷售成績似乎不太理想，VIP區還剩下許多空位。（翻攝自網路）據《蘋果日報》報導，布蘭妮童星出身，發過8張專輯還拿下8座告示牌音樂獎，年紀輕輕就坐穩天后地位，不過也因少年得志，從2006年開始無法控制的崩壞，陸續爆出酒駕、一夜情、酗酒、吸毒、等等醜聞，玉女形象逐漸瓦解，直到近年嫁作人婦，生下雙胞胎兒子後，才逐漸回到正軌，身材容貌一起回歸，不過她捲土重來似乎不太給力，她10日在臉書表示對將在台北表演感到興奮，還提醒粉絲記得搶票，不少粉絲也幫忙偶像宣傳：「布蘭妮都講話了還不搶！」但銷售狀況似乎不如預期。對此，主辦單位表示，門票開賣時，系統一度因太多人湧入而啟動清票機制，呼籲歌迷把握機會，並未透露確切售票成數。
布蘭妮有段時間直線崩壞，酗酒、酒駕、吸毒各種醜聞連環爆，直到近年才漸漸走回正軌。（翻攝自網路）
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