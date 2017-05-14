《江南Style》全世界爆紅 卻讓PSY嚇到開始自我懷疑

「鳥叔」PSY在2012年以一曲大跳搞笑騎馬舞的《江南Style》衝出南韓，一舉紅遍全世界。（翻攝自每日電訊報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「鳥叔」PSY在2012年以一曲大跳搞笑騎馬舞的《江南Style》衝出南韓，一舉紅遍全世界，即使是不懂韓文、甚至從來不知道PSY這號人物究竟是什麼來頭的任何人，當初都肯定曾被這波「PSY熱潮」影響，能夠哼唱出一小段歌詞及旋律。而這首成功洗腦全球大眾的歌曲，在榜單上的成績也相當驚人，除了在南韓本地拿下多個排行冠軍外，至今仍是YouTube網站上觀看次數最多的南韓流行音樂錄影帶，以及觀看次數最多的影片，截至7日為止的點閱量威猛突破28.3億次；只不過，唱紅這首歌的PSY雖然一夕爆紅，但也為自己帶來了意想不到的負面影響，最近就吐露曾在《江南Style》紅透半邊天後，曾有過一段十分辛苦的時期，引發關注。

《江南Style》至今仍是YouTube網站上觀看次數最多的南韓流行音樂錄影帶，以及觀看次數最多的影片，截至7日為止的點閱量威猛突破28.3億次。（翻攝自YouTube）

最近才剛帶著第8張正規專輯《4x2=8》回歸歌壇的PSY，在13日播出的綜藝節目《認識的哥哥》裡，坦承自己出道後覺得人生最艱難的時期，其實就是在《江南Style》爆紅後忙著到處飛來飛去宣傳的日子，他表示：「就連我自己都不知道這首歌能紅成這樣，原本我只是自己做好玩的，結果就紅到有點太誇張，就連我之後發行作品的關注度也都大幅增加，真的嚇壞我了。」PSY也形容走紅全球的感覺，就好像在過一直不會結束、沒有盡頭的生日一樣，更比喻自己好像是在沒有帶著降落傘的情況下就攀到意想不到的高空中，讓他真的有些無所適從。

PSY當時紅到廣受各大外媒爭相採訪、邀請上節目受訪演出。（翻攝自PC Wall Art）

而雖然PSY因為《江南Style》爆紅而變成全球家喻戶曉的人物，但光鮮亮麗盛名的背後，其實也為他帶來不少負擔，他說道：「我曾試著忽略觀眾們對我抱有高度期待的事實，但最後發現對我期待最高的其實是自己。」吐露在《江南Style》後，對作品要求頗高、相當求好心切的自己，曾不斷反思：「為什麼這首歌就不能有像《江南Style》那樣成功的反應呢？」這種陷入自我質疑的時刻，對PSY來說就是人生中覺得最艱辛的階段，他最後也補充：「我至今還是不知道那首歌為什麼會爆紅，真的是一個未解之謎。」

PSY在《認識的哥哥》節目中吐露自己曾在《江南Style》爆紅後，度過一段很艱辛的自我懷疑時期。（翻攝自OSEN）