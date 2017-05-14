索非亞「燒紙錢容易鬼附身」 命理師反駁...

前靈媒索非亞曾在著作中提到，燒紙錢不環保外還易招鬼。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《通靈少女》爆紅，女主角謝雅真的原型─前靈媒索非亞也因此聲名大噪，不過她對於靈界自有一套看法，在著作《靈界的譯者》中許多關於風水、命理等說法，和許多命理師有牴觸，惹怒不少命理師，因而引發一場靈界大戰，而她的書中曾提到，燒紙錢不僅不符合環保觀念，還容易「引鬼上身」，透露「燒紙錢等於提供了它們吃的東西，等於你邀請祂們來」。

《通靈少女》爆紅，索非亞（左）也跟著聲名大噪。（HBO Asia提供）

據《ETtoday》報導，索非亞透露，鬼最愛吃的東西之一就是炭，也就是燃燒後的灰燼，所以每逢相關節日燒紙錢時，就像給對方食物，反而有邀請祂們來的意思，她說：「不要以為燒紙錢祂們就會報答你，很有可能會因為這樣而被鬼附身喔！」並提醒少去道場，因為那裡是最多鬼神聚集之處，格外容易被附身，對於燒紙錢易招鬼這樣的說法，命理師David回應：「不是不能燒，重要的是要燒對，主要就是透過寫上亡者姓名，再由家屬親手凹折，間接蓋上指印，便不會被搶走。」