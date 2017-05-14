限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

索非亞「燒紙錢容易鬼附身」 命理師反駁...

2017/05/14 12:11

前靈媒索非亞曾在著作中提到，燒紙錢不環保外還易招鬼。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《通靈少女》爆紅，女主角謝雅真的原型─前靈媒索非亞也因此聲名大噪，不過她對於靈界自有一套看法，在著作《靈界的譯者》中許多關於風水、命理等說法，和許多命理師有牴觸，惹怒不少命理師，因而引發一場靈界大戰，而她的書中曾提到，燒紙錢不僅不符合環保觀念，還容易「引鬼上身」，透露「燒紙錢等於提供了它們吃的東西，等於你邀請祂們來」。

《通靈少女》爆紅，索非亞（左）也跟著聲名大噪。（HBO Asia提供）

據《ETtoday》報導，索非亞透露，鬼最愛吃的東西之一就是炭，也就是燃燒後的灰燼，所以每逢相關節日燒紙錢時，就像給對方食物，反而有邀請祂們來的意思，她說：「不要以為燒紙錢祂們就會報答你，很有可能會因為這樣而被鬼附身喔！」並提醒少去道場，因為那裡是最多鬼神聚集之處，格外容易被附身，對於燒紙錢易招鬼這樣的說法，命理師David回應：「不是不能燒，重要的是要燒對，主要就是透過寫上亡者姓名，再由家屬親手凹折，間接蓋上指印，便不會被搶走。」

相關新聞

推薦新聞
索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局 索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局
2017/05/14 07:13
許維恩知道嗎？ Kid澳洲私會前女友... 許維恩知道嗎？ Kid澳洲私會前女友...
2017/05/14 06:48
李千娜開唱 男友大搖大擺力挺 李千娜開唱 男友大搖大擺力挺
2017/05/14 06:00
（獨家）金曲歌王憂心豬哥亮病情 謝順福說… （獨家）金曲歌王憂心豬哥亮病情 謝順福說…
2017/05/14 07:26
節目上被狂開尷尬睪丸玩笑 妮可基嫚這樣霸氣反擊 節目上被狂開尷尬睪丸玩笑 妮可基嫚這樣霸氣反擊
2017/05/14 08:28
強尼戴普被爆耍大牌 「這點」讓劇組超頭痛 強尼戴普被爆耍大牌 「這點」讓劇組超頭痛
2017/05/14 07:13
劉香慈秘產豪門兒 PO寶寶高清正臉照 劉香慈秘產豪門兒 PO寶寶高清正臉照
2017/05/14 10:32
（影音）青峰美聲神翻唱《年輪說》 結尾大爆笑 （影音）青峰美聲神翻唱《年輪說》 結尾大爆笑
2017/05/14 07:37
（影音）銀行員宋仲基帥樣曝光！向《太陽》的「他」致敬 （影音）銀行員宋仲基帥樣曝光！向《太陽》的「他」致敬
2017/05/14 07:23
8年失聯！ 海倫清桃終於和媽媽聯絡上了... 8年失聯！ 海倫清桃終於和媽媽聯絡上了...
2017/05/14 08:48
（影音）2600名粉絲大喊團名1分鐘！T-ARA不捨爆淚哭花妝 （影音）2600名粉絲大喊團名1分鐘！T-ARA不捨爆淚哭花妝
2017/05/14 07:12
生了！主播曾控醫療疏失 鄉民歪樓恭喜醫師 生了！主播曾控醫療疏失 鄉民歪樓恭喜醫師
2017/05/14 11:18
謝金晶印尼為豬哥亮祈福 王彩樺透露病況較好 謝金晶印尼為豬哥亮祈福 王彩樺透露病況較好
2017/05/14 06:00
當媽第一個母親節 瑞莎想要電影票卻變成... 當媽第一個母親節 瑞莎想要電影票卻變成...
2017/05/14 09:14
女星自曝切除子宮 感嘆「女人不是生子就是生瘤」 女星自曝切除子宮 感嘆「女人不是生子就是生瘤」
2017/05/14 11:51
索非亞「燒紙錢容易鬼附身」 命理師反駁... 索非亞「燒紙錢容易鬼附身」 命理師反駁...
2017/05/14 12:11
蔡依林出賣老媽 曬照驚見長腿小辣妹 蔡依林出賣老媽 曬照驚見長腿小辣妹
2017/05/14 11:57
美女爆乳站台 葉啟田怨嘆無緣 美女爆乳站台 葉啟田怨嘆無緣
2017/05/14 06:00
周元入伍倒數！粉絲前大方認愛寶兒 還自爆會對女友撒嬌 周元入伍倒數！粉絲前大方認愛寶兒 還自爆會對女友撒嬌
2017/05/14 11:02
路斯明獻出第一次 竟遭太座嫌好娘 路斯明獻出第一次 竟遭太座嫌好娘
2017/05/14 07:19
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.