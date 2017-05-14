女星自曝切除子宮 感嘆「女人不是生子就是生瘤」

宣萱在香港電視圈，有「人質王」封號。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕46歲港星宣萱出道26年，演過多部經典戲劇，是當年TVB當家花旦，過去演出的電視劇中，多被安排當人質，至2012年播映《飛虎》為止，就被脅持了24次，大破香港電視圈紀錄，堪稱「人質王」，近日在《不懂撒嬌的女人》飾演性格強悍內心孤單的女強人「Mall姐」，昨播出她被揭發切除子宮，事後大方坦承，並感嘆「女人不是生孩子，就是生腫瘤！」

劉丹得知女兒宣萱切除子宮後，自責地下跪。（翻攝自YouTube）

昨播出的《不懂撒嬌的女人》中，宣萱飾演的Mall姐被父親發現切除子宮的醫療報告，飾演父親的劉丹自覺沒盡到當父親的責任，愧疚向女兒下跪，飾演前男友的林文龍得知後，談話中不經意說溜嘴，宣萱大方坦承已將子宮切除，「是呀！我切除了子宮，挺不錯，不用每個月有幾天又痛又不方便，現在和當男人一樣，事實上是更好更拚命。」前男友關心是何時動手術，她鎮定表示「不用怕，與你無關，女人不是生孩子，就是生腫瘤，很平常的，女人就是這樣，拉扯著又過一段日子。」語畢立即離開，留下錯愕的前男友，精湛演出讓觀眾看得十分揪心，播出後立即引發討論。

宣萱大方坦承動了切除子宮手術，嘴硬表示「女人不是生孩子，就是生腫瘤。」（翻攝自YouTube）