周元入伍倒數！粉絲前大方認愛寶兒 還自爆會對女友撒嬌

周元（左）自認愛寶兒（右）後，對於戀情就一直相當坦蕩蕩。（翻攝自Insight）

〔記者陳昱均／綜合報導〕繼「長腿歐巴」李敏鎬在12日正式入伍後，又有另一名南韓男星將在16日接著進軍隊高唱從軍樂，這個人就是現在事業愛情兩得意的周元，他為了趕在入伍前與粉絲見最後一面、跟支持自己的大家進行最後的問候，昨天（13日）在首爾延世大學舉辦「See You Again! Talk&Concert」粉絲見面會，除了誠意十足地親自準備所有見面會環節、為粉絲獻唱10多首歌曲外，也很誠實大方地回答所有粉絲的提問，這當中當然少不了關於現任女友寶兒的相關問題，不過周元相當坦蕩蕩地在眾人面前招認與寶兒交往中，甚至還會向她撒嬌，簡直MAN炸。

由於周元16日就要入伍從軍，因此在昨天（13日）特地舉辦了誠意十足的見面會來與粉絲們做入伍前的最後問候。（翻攝自TOP STAR NEWS）

周元與寶兒是在今年1月被爆出戀愛ing的，雙方經紀公司隨後也都出面認愛，透露小倆口是去年在朋友的聚會中初次見面，2人不管在演技、音樂、高爾夫球以及登山方面都十分有共通點，於是就順勢發展成為戀人關係，成為寶兒出道17年來首度公開的戀情。而昨天的見面會上，他對於粉絲任何問題也都有問必答，對於眾所矚目的戀愛相關提問也十分坦蕩蕩，親自證實雙方確實是交往中的關係；另一名粉絲則詢問周元：「想收到女友怎樣的撒嬌？或者自己有沒有想要展示給女友看的特別撒嬌方式？」周元就俏皮回答：「這個嘛，我本來就是個會撒嬌的人啊！」十分爆笑可愛。

周元向粉絲自爆原來就是會向女友撒嬌的那種類型的男生，相當可愛。（翻攝自Naver）

而16日就將正式入伍的周元，在見面會上也向粉絲們保證自己目前身體十分健康，放話有信心可以在軍中受訓時贏過那些同梯的20多歲青年們，希望大家不要太過擔心，這才讓粉絲放下心中大石，祈禱他能好去好回。