貝克漢想砸2.7億購入加勒比海小島送貝嫂 歡慶相識20周年

貝克漢（左）為了想慶祝與愛妻維多利亞（右）相識20周年，被傳想花7百萬英鎊（約台幣2.77億元）買下一座私人島嶼來送給對方。（合成圖，翻攝自每日郵報、Vladi Private Islands）

〔記者陳昱均／綜合報導〕前足球金童貝克漢與「辣妹合唱團」出身的維多利亞在1997年相識後，幾乎是一見鍾情、馬上陷入愛河，在戀愛2年後就火速完婚，婚後2人育有人見人愛的3子1女，結婚18年來感情依然甜蜜到不行，不僅時常公開放閃秀恩愛，「貝嫂」維多利亞先前受訪時更大讚貝克漢是「最棒的老公」，也是自己的心靈伴侶，羨煞眾人。而為了想回報愛妻這些年來給予的愛和復出，據傳貝克漢就有意想要花7百萬英鎊（約台幣2.77億元）來購入一座位在加勒比海的私人島嶼，來送給維多利亞當2人相識20周年的大禮，希望她能夠在私人島嶼上好好放鬆的同時，也還能保有自己的隱私權。

貝克漢（左）與維多利亞（右）相識滿20年、結婚也已滿18年，但依然恩愛如昔，時常公開放閃秀恩愛。（翻攝自每日郵報）

根據《Daily Star》報導，相關人士透露由於小倆口先前曾受維珍集團執行長李察布蘭遜（Richard Brandson）之邀，到他的私人島嶼內克島（Necker Island）去渡假，之後就徹底愛上這樣的生活方式，因此本來就有考慮也想購入一座私人島嶼，加上今年正是貝克漢與維多利亞相識的20周年，為了慶祝有著如此重大意義的一年，貝克漢就決定要付諸行動，購入一座私人島嶼來讓愛妻能好好放鬆，並透露：「加勒比地區的群島真的很不可思議，所以他們真的很難做決定，但看起來巴哈馬灣的鳥礁島（Bird Cay）應該就是他們心中的首選。」

幸福美滿的貝克漢一家人。（翻攝自太陽報）

據悉，貝克漢所相中的鳥礁島面積有250英畝、4.75英哩長的海岸線，島上還有一座設施豪華、應有盡有的大別墅，不只配備有客房，也有5座讓員工們可以居住在內的別院，完全就是能讓人放鬆心情的好所在。而除了鳥礁島外，貝克漢也被傳可能還會考慮同樣位在巴哈馬灣附近大阿巴科島（The Abacos）的沙嶼（Sandy Cay），以及英屬維京群島上的斯普林斯灣（Toad Hall Estate）等渡假天堂；不過，因為鳥礁島面積比起其他2個更大，也能在上面建構貝克漢的私人高爾夫球場，被認為最有可能脫穎而出，成為貝克漢買下來送給貝嫂的大禮。目前貝克漢與維多利亞的所屬社都仍未對此消息做出任何回應。

貝克漢所相中的鳥礁島面積有250英畝、4.75英哩長的海岸線。（翻攝自Vladi Private Islands） 不僅如此，鳥礁島上原本就建有一棟豪華大別墅，讓未來的主人一來就能馬上入住。（翻攝自hannaian.com）